Recreación de los jardines previstos en el dique de Levante junto a la Torre del Puerto. SUR

Jordi Ferrer: «La Torre del Puerto es una inversión estratégica para Málaga»

El consejero delegado del grupo promotor celebra la aprobación del proyecto y defiende el diseño de Chipperfield como «una oportunidad de regeneración urbana y proyección internacional»

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:41

El máximo responsable del grupo promotor del hotel-rascacielos en el puerto de Málaga, Jordi Ferrer, ha celebrado la decisión del consejo de administración de ... la Autoridad Portuaria de dar luz verde al proyecto, que considera «un hito clave» tras casi una década de tramitación.

