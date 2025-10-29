Jordi Ferrer: «La Torre del Puerto es una inversión estratégica para Málaga»

El máximo responsable del grupo promotor del hotel-rascacielos en el puerto de Málaga, Jordi Ferrer, ha celebrado la decisión del consejo de administración de ... la Autoridad Portuaria de dar luz verde al proyecto, que considera «un hito clave» tras casi una década de tramitación.

«El paso de hoy es un hito clave en un proceso que ha durado nueve años. Que el puerto de Málaga haya decidido tirar para adelante es una apuesta estratégica para consolidar una inversión de primer nivel», ha destacado el consejero delegado de Hoteles Hesperia. «No hay en España un proyecto de estas dimensiones en la industria hotelera. Es una inversión estratégica para Málaga, pero también para el país».

Ferrer ha puesto de relieve además el valor arquitectónico y urbano de la propuesta diseñada por el británico David Chipperfield, premio Pritzker de arquitectura, a quien calificó como «una elección acertada por su visión sostenible y su compromiso con la integración urbana». «Chipperfield insistió desde el primer día en que quería hacer un proyecto para la ciudad, que recuperara una zona en desuso del puerto y creara nuevos espacios verdes y abiertos al público. Su diseño integra de forma natural la ciudad y el mar».

Icono marítimo

Además, el empresario ha insistido en que la torre «no compite con la ciudad», sino que «embellece su skyline». «La altura no es un gesto de protagonismo. Está dentro de los parámetros urbanísticos aprobados, y lejos de competir con Málaga, la proyecta internacionalmente». Además, ha recordado que el edificio se ubicará en el extremo del puerto, «alejado del casco histórico», y contribuirá a revitalizar un espacio «actualmente en desuso».

«No se trata solo de levantar un hotel de lujo, sino de recuperar para los ciudadanos un área degradada y generar desarrollo económico y urbano». Jordi Ferrer ha recordado que ciudades mediterráneas como Barcelona o Marsella tienen puntos de referencia arquitectónica visibles desde el mar. «Este proyecto permitirá que Málaga también tenga el suyo, y que se identifique internacionalmente con una imagen moderna».

El futuro hotel de lujo está promovido por el Grupo Inversor Hesperia (GIHSA) y el fondo catarí Al Alfia, a través de la sociedad Andalusian Hospitality II, y tras el paso que ha dado hoy la autoridad portuaria, se abre su tramitación a Puertos del Estado.