Los Jardines de Picasso, un parque descuidado Cosas de la ciudad Vecinos de la zona han mostrado, a través de las redes sociales, su descontento con el estado en el que se encuentra este recinto SANDRA MIRAS Martes, 23 julio 2019, 09:31

Los Jardines de Picasso, situados en la transitada avenida de Andalucía, y cercanos a El Corte Inglés, no están pasando por un momento de esplendor. Desde hace varios días, vecinos de la zona han mostrado, a través de las redes sociales, su descontento con el estado en el que se encuentra este recinto.

Los residentes cercanos al parque no pueden disfrutar de un paseo matutino o de una tranquila tarde de domingo, debido a la lamentable situación en la que se encuentras las instalaciones. Hace unos días, el conocido árbol de la amistad, una estatua que simboliza el hermanamiento entre la ciudad de Málaga con Mobile, en Alabama, fue destrozado. «El árbol lleva décadas mutilado y ya lo tenemos por el suelo», comenta un vecino de la zona. Pero eso no es todo. La fuente que está situada en la zona céntrica del jardín no presenta un mejor estado. El deterioro de la misma y el agua sucia representan el abandono que ha sufrido desde hace tiempo, según señalan los vecinos. El agua, en lugar de correr por el caño de la fuente, ofreciendo un espectáculo para la vista, se desborda por los aspersores de la zona, acumulando agua que se queda estancada.

Estado del árbol de la amistad.

Los usuarios denuncian también que los bancos del parque están sufriendo la misma suerte: abandono. Los asientos se encuentran en el suelo, sin patas que lo sujeten. Algunos, incluso, presentan pintadas. Y, por otro lado, están las papeleras. Las que tienen la suerte de permanecer en su sitio solo cuentan con pegatinas de fútbol como adorno. Otras, no han sufrido el mismo destino y están rotas y atadas con una bolsa de plástico. Los vecinos quieren una solución.

Mal estado del asfalto

Los vecinos de la calle Wad Ras, situada en la zona de Cruz del Molinillo y muy cercana a la Policía Local del distrito centro, tienen que convivir con esta rotura en la vía. Lejos de ser un simple bache, esta rotura de la calzada ha dejado al descubierto un tubo, que bien podría ser de suministro eléctrico o de gas. Los coches pasan a diario por encima del conducto y esto puede provocar la ruptura del mismo, lo que podría derivar en un problema mayor.

Es más, puede perjudicar, incluso, a los neumáticos de los vehículos, según aseguran los vecinos. Si tenemos en cuenta el tamaño que presenta, se ve que no se trata de un problema actual, sino que se ha ido agravando con el paso de los vehículos. José, un vecino afectado de la zona, ha alertado de esta situación en las redes sociales para que se le ponga una pronta solución.