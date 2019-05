«Los jóvenes no lo tenemos nada fácil» Isidoro es delineante y topógrafo, pero siempre se sintió atraído por el campo. :: SUR Isidoro García Pérez. 32 años, agricultor. El Burgo A. PELÁEZ MÁLAGA. Domingo, 5 mayo 2019, 13:19

Isidoro realizó el grado de Topografía y posteriormente el de Delineante. Estuvo en año trabajando para un importante empresa constructora. Sin embargo, siempre se sintió atraído por la agricultura, y debido a la precariedad laboral, un día dijo que se iba a trabajar al campo. Actualmente tiene arrendadas 50 hectáreas de cultivo de olivar y tierra de calma (cereal), en secano. «Este año va muy mal. El precio del aceite de oliva ha caído y el cereal como no ha llovido la cosecha va a ser mala, además aquí tenemos el añadido de los daños que causan los jabalíes», se queja.

Consiguió una ayuda de la Junta para jóvenes agricultores. No llegó a endeudarse, en parte porque está utilizando la maquinaria de su padre, que también es agricultor. «Todo es muy duro. Lo más gratificante es que se trata de una actividad vinculada a la naturaleza», señala, lo que le permite ver cómo se desarrollan sus cultivos.

«El camino esta lleno de inconvenientes», asegura, aunque afirma que no abandona porque le gusta lo que hace. A pesar de todo, opina que la administración debe facilitar y aligerar la burocracia, porque para «cualquier cosa se requieren muchos papeles y requisitos. La obtención de la ayuda para jóvenes agricultores es un proceso muy lento. En 2017 pedí una ayuda de modernización y ha salido en 2019. La mejoras las he hecho, pero he estado dos años esperando para acometerlas».

Para Isidoro, «los jóvenes no lo tienen nada fácil. En mi caso he contado con el apoyo familiar, de lo contrario no sé que hubiera pasado. Estoy utilizando el tractor de mi padre». Este joven agricultor, que está casado y tiene dos hijos, a pesar de las dificultades y el handicap que supone no disponer de tierras de regadío, se ha marcado un nuevo proyecto agrícola: probar con una parcela de almendro, con el fin de intentar mejorar su renta.