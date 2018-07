La Invisible se manifiesta para protestar contra el desalojo

«La Invisible se queda», «la cesión, la solución», «somos indesalojables» y «La Invi no se toca». Estas fueron algunas de las consignas más coreadas ayer durante la manifestación convocada por La Casa Invisible para protestar contra la orden de desalojo dictada por el Ayuntamiento de la capital y cuyos plazos ha comenzado ya a correr. El Ayuntamiento ha dado un plazo de 15 días para que los colectivos que integran La Casa Invisible desalojen el edificio. Si no lo hacen se abrirá un nuevo plazo de ocho días para proceder al desalojo, lo que podría llevase a cabo a mediado de agosto, aun cuando la Fundación de los Comunes (entidad constituida en 2011 para obtener la cesión en precario del espacio) sostiene que la orden de desalojo es ilegal.

Más de un millar de personas se manifestaron por las calles del centro de la capital contra el desalojo, una protesta que tuvo un marcado carácter festivo y de expresión desde el principio –comenzó a las 19.30 horas en la calle Nosquera–, hasta el final –concluyó a las 22.30 horas, en la plaza de la Constitución–, ya que estuvo acompañada de grupos de música, tamboradas, batucada, malabares e incluso una panda de verdiales. La idea de La Invisible era no sólo protestar contra el desalojo, sino también mostrar todo lo que hacen como centro social y cultural de gestión ciudadana desde hace 11 años.

La protesta, que se desarrolló sin incidentes, forma parte de los actos convocados por los colectivos de La Invisible para seguir reivindicando la cesión definitiva del edificio como solución al conflicto que mantienen con el Ayuntamiento.

Uno de los momentos más esperados de la manifestación fue la concentración que protagonizaron ante las puertas del Ayuntamiento donde un grupo de simpatizantes y miembros de los colectivos de La Invisible escenificaron la destrucción de la orden de desalojo dictada por el Consistorio.

Durante todo el recorrido de la protesta no se dejaron de realizar cánticos en contra el alcalde, Francisco de la Torre, como: «Paco dónde estas, vendiendo la ciudad», «Paco escucha, La Invi está en lucha» o «La Invisible da un paso para adelante y el alcalde da un paso para atrás».

Según el manifiesto leído al final de la manifestación en la plaza de la Constitución, al Ayuntamiento «le molesta y quiere censurar todo aquello que no puedan controlar o predecir, lo que escapa a sus intereses exclusivamente monetarios, pues la cultura es para ellos capital, y bajo la ley del mercado lo que no se puede vender no debe existir. Quieren una cultura plana, sin matices ni aristas: tipismo de postal y souvenir fácilmente reproducible, clasificable, vendible. Por eso se afanan en inventar folklores, tradiciones nuevas con las que saturar las calles un día sí y otro también, despreciando impunemente el cotidiano de la gente; una gente a la que ya no precisan ni de extras».

Para el centro social y cultural, no se concibe una Málaga sin La Invisible, «nosotras somos incapaces de imaginarlo y por eso vamos a seguir defendiendo su existencia frente a la megalomanía del alcalde y sus secuaces, frente a quienes venden la ciudad pensando en intereses exclusivos, frente a quienes nos expulsan, frente a quienes mienten y censuran».

Según los colectivos que gestionan el edificio, frente al proyecto de ciudad concebida como espectáculo permanente, La Invisible ofrece sosiego, un espacio de creación libre y compartida, de pensamiento colaborativo; un lugar donde convivir con lo diverso y asumirse en la diferencia.

«La Invisible somos todas y cada una de nosotras. Somos las que estamos hoy y las que se irán sumando día a día. Somos lo que no quieren que seamos. Somos común. Y vamos a demostrar que somos, además indesalojables», indicaron al final del manifiesto.

02:03 Vídeo. A. P.