Investigan un incendio provocado en el despacho de la edil del Distrito Bailén-Miraflores Al ser apagado con rapidez, el fuego sólo afecto al escritorio de la concejal. / SUR El sospechoso, tras prender el fuego, llamó desde la mesa del secretario de la concejal a los Bomberos para dar cuenta de que estaba ardiendo la estancia PILAR R. QUIRÓS y ALVARO FRÍAS Málaga Martes, 31 julio 2018, 01:02

La concejala del distrito Bailén-Miraflores y de Deportes, Elisa Pérez de Siles, no llegaba ayer tarde a la inauguración del Real Club Mediterráneo por gusto. Había estado antes de su despacho en la junta de distrito de Bailén-Miraflores, donde había atendido a la Policía Nacional, después de que el pasado jueves por la tarde, tras el pleno municipal, se produjera un incendio, que habrían provocado de forma premeditada en su escritorio.

La Policía Nacional realizó ayer una serie de averiguaciones, y se está a la espera de que se realicen las últimas pruebas de la Policía Científica. Todo apunta a que el incendio fue intencionado y que el sospechoso realizó una llamada desde el teléfono del despacho del secretario de la concejala a los Bomberos para dar cuenta del fuego. Esta llamada posibilitó que los efectivos contraincendios de la capital llegasen de forma muy rápida por lo que el fuego no se extendió afortunadamente. Además, era por la tarde y había una bajísima actividad en estas dependencias de la junta de distrito de Bailén-Miraflores, por lo que no se temió, en principio, por la vida de nadie, como se constató cuando se apagó el siniestro, que no había cogido fuerza y las llamas no provocaron daños de gravedad.

No obstante, ayer todavía olía fuertemente a quemado en esta dependencia y en las contiguas, lo que atestiguaba la propia edil diciendo que todo el que entraba en las mismas salía con ese olor recalcitrante que se queda tras el paso del fuego. Las primeras pesquisas de la Policía Nacional, según ha podido saber este periódico, apuntaron hacia un acosador que tuvo la edil hace unos cinco años. Este hombre, que la propia concejal acabó denunciando, y que al parecer tenía una fijación obsesivo-compulsivo con ella, acabó con una orden de alejamiento y una multa tras una serie de comunicaciones vejatorias hacia la edil, pero parece que fue finalmente descartado por los agentes.

La Policía Nacional investiga a un joven de la barriada, que ya tendría antecedentes

Todo parece indicar que el que provocó el fuego es un joven de un colectivo conocido del barrio, que ya tendría antecedentes por este tipo de siniestros. Es particularmente común que los denominados pirómanos, es decir los que disfrutan provocando fuegos, estén finalmente involucrados en su extinción o estén cerca de los mismos cuando se desarrollan. Los agentes sospechan que la persona que habría provocado el fuego sería la misma que realizó la llamada a los Bomberos, y parece ser que también llamó a la Policía Nacional, para dar cuenta del mismo, según ha podido saber este periódico de fuentes municipales.

La edil, por su parte, a la que ayer le preguntaban interesados sus compañeros por lo sucedido, decía estar tranquila, esperando los resultados de la Unidad de Policía Científica. Una de las primeras medidas a tomar, tras este rocambolesco suceso, será la de mejorar la seguridad de acceso al despacho de Pérez de Siles así como el de su secretario, en vista de que al sospechoso le habría resultado fácil acceder.

La Policía Nacional, según ha podido saber este periódico, sigue con la investigación de este suceso, del que todavía no hay oficialmente ningún detenido, aunque por el modus operandi todo parece indicar, como se ha citado ya, que pudiera ser un joven de un colectivo conocido del barrio, que ya tendría antecentes por cuestiones relacionadas con el fuego.

La edil Elisa Pérez de Siles explicó a este periódico, que aunque al principio se había llevado un susto por el incendio, luego entendió que era una cuestión puntual y que la investigación va por buen camino por lo que no se mostró preocupada por lo ocurrido.