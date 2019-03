Investigados por una estafa a través de una falsa naviera en Internet SUR MÁLAGA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:04

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a una malagueña de 72 años y a su hijo, de 34, como presuntos autores de un delito de estafa a través de Internet, donde crearon el portal de una falsa naviera poniendo a la venta billetes en barco a Sudamérica a bajo precio. La operación se desencadenó a raíz de que un vecino de Gor (Granada) denunciara el pasado febrero que encontró una página web donde los billetes para viajar a Honduras estaban a buen precio y decidió comprarlos.

Pagó cerca de 2.000 euros por ellos y tras hacer el ingreso se quedó esperando que le enviasen por correo electrónico los billetes de embarque y al ver que pasaban los días y no llegaban comenzó a pensar que lo habían estafado y decidió denunciar. El Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada ha averiguado que el dinero estafado había sido ingresado en la cuenta bancaria de una mujer de un pueblo de Málaga, que el portal de la falsa agencia de viajes había sido creado desde el domicilio de esta misma mujer y que los presuntos responsables de esta estafa eran ella y su hijo. El instituto armado, no obstante, no ha cerrado aún esta operación.