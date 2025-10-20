Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga

Sobre el papel, la marina de San Andrés, prevista en Huelin, tiene casi toda la tramitación resuelta y no hay ningún problema técnico; a falta ... únicamente de que los promotores soliciten oficialmente la licencia de obras, como admiten fuentes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

Entonces, ¿por qué no empieza? Pues la situación es que la empresa que resultó ganadora del nuevo puerto deportivo está buscando un socio, según ha confirmado este periódico de fuentes portuarias y empresariales. El titular de esta concesión es el fondo Al Alfia, de Catar, que es el mismo que promueve la Torre del Puerto, el hotel de lujo previsto en el dique de Levante, donde han dado entrada como gestor a Hesperia.

Socios en el horizonte

De hecho, este es precisamente el mismo modelo que quieren adoptar para su proyecto marítimo. Para ello, representantes del fondo están negociando con empresas especializadas en puertos deportivos, con la idea de que estos tomen las riendas de la iniciativa, a efectos de la construcción y gestión de los atraques y las zonas comerciales. De este modo, según las fuentes consultadas, Al Alfia pretende quedarse únicamente como socio capitalista minoritario (con el 49%), y delegar en el nuevo compañero de singladura las tareas del día a día.

Ocean Capital Partners e IGY negocian con los inversores cataríes el control del futuro Puerto Banús de Málaga

Entre las firmas que están en liza, la única que de momento ha trascendido es la unión de la española Ocean Capital Partners (OCP) junto a la estadounidense IGY, que son los mismos que explotan la marina de megayates del muelle 1. Esta sociedad ya tenía un acuerdo inicial para la gestión náutica de las futuras instalaciones de Huelin, y según ha podido saber SUR, está en negociaciones con los inversores cataríes para asumir el control total de este pequeño Puerto Banús al que aspira la zona oeste de la capital malagueña.

Esta no es la única opción que está sobre la mesa, y también se habla en círculos portuarios y empresariales de una empresa gestora de marinas deportivas de Baleares; así como de la posible participación de un banco nacional, aunque no han trascendido más detalles.

500.000 euros es una cifra aproximada de lo que habrá que pagar para tener la licencia de obras.

En la Autoridad Portuaria son conocedores de la situación y respaldan la próxima entrada de lo que definen como un «socio tecnológico», que se ocupe de llevar adelante técnicamente el proyecto. Estas voces ponen de relieve que Al Alfia sigue «comprometida con el proyecto», y prueba de ello es que el último vencimiento del canon se ha pagado sin retraso, por lo que ahora mismo están al día.

Además, recalcan que conforme al último calendario no hay ningún retraso, ya que la previsión era comenzar las obras a finales de este año. Para ello, también está en marcha el proceso de selección de la empresa constructora. «No tenemos ninguna duda de que va a salir adelante».

La licencia hay que pagarla

Esta situación teóricamente se debería resolver en cuestión de pocas semanas, ya que las negociaciones están muy avanzadas, y marcará el devenir futuro de esta infraestructura. Y es que la tramitación urbanística está actualmente parada.

«Al Alfia no quiere dar un paso más hasta que encuentre un socio, y la licencia de obras está pendiente de esta entrada», indican fuentes cercanas al proyecto. De hecho, el estudio de detalle está aprobado y los últimos documentos listos, a la espera de la orden para presentarlos.

54 millones de euros es el presupuesto estimado para construir el puerto deportivo.

La clave, en este caso, es que a la solicitud de la licencia de obras habrá que pagar una serie de tasas a Urbanismo, que se irán por encima del medio millón de euros. Y para dar este paso definitivo, los cataríes ya esperan ir de la mano de su nuevo compañero de viaje.

Y a nivel urbanístico, poco más. Desde Gerencia comentan que el proyecto de ejecución definitivo, con el estudio de detalle incorporado, todavía no se ha presentado; pero que, una vez que llegue, el puerto y los promotores tienen el compromiso de «avanzar muy rápido» para evacuar la licencia de obras.

Así será el puerto

El futuro puerto deportivo de Huelin requerirá una inversión de unos 54 millones de euros y supondrá desplegar pantalanes con una capacidad total para 506 embarcaciones, con dos amarres para grandes yates, de 50 metros de eslora; y cinco de hasta 30 metros. Aunque la mayoría (unos 400 puntos) serán para barcos menores de 12 metros.

La obra civil más destacada será el ensanche del actual espigón que separa la dársena de las populares playas del barrio, para crear una amplia plataforma donde se construirán pequeños edificios para comercios de lujo y hostelería; así como un club náutico en el extremo del dique, con restaurante y espacio para celebraciones. Y todo ello, junto a otras construcciones y usos náuticos.