La inversión para hacer oficinas en el puerto de Málaga rondará los 50 millones de euros Vista parcial del Muelle de Heredia donde están previstos los edificios de oficinas. / Germán Pozo La Autoridad Portuaria prevé convocar antes de que finalice el año el concurso para construir tres edificios para empresas y un 'parking' subterráneo FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Martes, 14 mayo 2019, 06:51

50 millones de euros. Ése es el montante que tendrá que afrontar el inversor que quiera hacerse con los 26.500 metros cuadrados del muelle 4 del puerto de Málaga (el de Heredia) para construir y gestionar tres edificios de oficinas con bajos comerciales y 600 plazas de aparcamiento durante un plazo aproximado de 50 años. El proyecto, contemplado desde hace dos décadas en el Plan Especial del Puerto para la integración urbana de las antiguas zonas industriales en desuso, se ha reactivado en los últimos meses ante el interés mostrado por varios grupos empresariales en desarrollar una de las joyas urbanísticas del Centro y convertirla en un polo de atracción para compañías que buscan espacio para implantarse en Málaga.

Ante el déficit que padece la ciudad a la hora de ofrecer edificios de este tipo, la Autoridad Portuaria no quiere dejar escapar la oportunidad y está acelerando los trabajos para sacar a concurso la concesión del Muelle de Heredia. En principio, la previsión es que el pliego de condiciones esté listo este verano, de forma que la licitación se pueda convocar en otoño o, a lo sumo, antes de que finalice el año. A priori, el volumen de la inversión puede suponer un obstáculo, aunque en la institución se muestran confiados en que, a diferencia del intento fallido de 2011 cuando el concurso quedó desierto, esa predisposición que les han hecho saber varias empresas se materialice cuando llegue el momento de pujar.

50 años de concesión

«Algunas empresas nos han mostrado su interés, pero hasta que no salga el pliego no sabremos si es real», admite el presidente del Puerto, Carlos Rubio, quien confirma que la intención es que la concesión sea por un periodo de 50 años, «el máximo legal». Igualmente, también se trabaja con la premisa de que los 26.500 metros cuadrados de edificabilidad se adjudiquen a un solo licitador y no dividirlo por lotes, teniendo en cuenta que el plan contempla tres edificios. «Empresas de cierta entidad están acostumbradas a afrontar este volumen de inversión e incluso más», apunta.

Varios inversores han mostrado interés en el proyecto, aunque a la espera del pliego de condiciones

Con más cautela se muestran expertos en el sector inmobiliario. «Hay interés por parte de diversos agentes locales, pero estamos hablando de un proyecto con un gran volumen de inversión, por lo que es complicado hacerlo en solitario», afirma el director para Málaga y Andalucía de Savills Aguirre Newman, José Félix Pérez Peña, quien pone en valor el futuro del Muelle de Heredia como «el único suelo con densidad suficiente para cubrir la demanda de edificios de oficinas en el Centro de Málaga».

En este sentido, cabe reseñar que además de la construcción de los tres edificios de oficinas, la urbanización del terreno y del canon a pagar por la ocupación del suelo, el adjudicatario también tendrá que asumir los cuatro millones de euros que costaría el nuevo inmueble al que se trasladarán las dependencias de Aduanas (Agencia Tributaria) en la zona comprendida entre la Alameda de Colón y el río, para dejar el terreno expedito para los nuevos usos previstos. Lo que sí se ahorrarían, como ha avanzado este periódico, es el millón de euros del nuevo cuartel de la Guardia Civil, ya que se financiará con cargo al Fondo de Compensación Interportuario (dependiente de Puertos del Estado).