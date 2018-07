Del Río inventa una nueva modalidad de enmienda: la marcha atrás

Aunque el parlamentarismo en lo municipal es de segundo cuño y sus ilustrísimas aquí son concejales de andar por casa, también tiene su aquel ser capaz de negociar las mociones e iniciativas de los demás cuando se está en el equipo de gobierno, o de la oposición cuando se trata de enmendar a los que gobiernan. Es un sutil toma y daca, que cuando hay voluntad, acaba en acuerdo. Pero como las mociones ya llegan escritas del grupo municipal proponente, para plasmar el nuevo acuerdo hacen uso de lo que se llama las enmiendas, que no es otra cosa que enmendar el texto de otro grupo, –también existe la autoenmienda–, con el objetivo de hacer valer un punto en común.

Ya saben, variaciones, permutaciones y variaciones, en el caso de que estén por la labor. Antaño, cuando el equipo de gobierno del PP tenía el rodillo de la mayoría absoluta lo aplicaba sin pudor cuando terciaba, pero ahora quedarse solo votando con el resto de los concejales en contra deja cierto mal sabor de boca.

Eso es lo que le pasó precisamente al concejal de Medio Ambiente, José del Río, en la comisión de pleno de su cartera, que casualmente no dirige él sino la concejala limasera Teresa Porras. Es la primera vez en la historia municipal reciente que el titular no preside, al menos que se recuerde, habría si no que retrotraerse a tiempos anteriores a Ana María Rico como titular. Ya saben los más mayores del lugar que desde entonces ha llovido.

Hecho el inciso, a lo que íbamos. Del Río acababa de quedarse solo votando en una moción de IU-Málaga para la Gente en la que se le exigía más control en las talas de los árboles, haciendo alusión a los dos polémicos magnolios del Centro histórico, que han acabado siendo palmeras cubanas. El equipo naranja abandonaba a Del Río porque éste se negaba a realizar un informe técnico de todas las talas. Bueno, le dejó a su suerte en todas las mociones, fruto, como dicen en Cs, de que no suele negociar nada con ellos.

Llegaba el momento en el que el edil naranja Alejandro Carballo exponía una iniciativa para mejorar el estado y mantenimiento de las fuentes de la ciudad, y concretamente la de los Jardines Alberto Suarez Pipi, en El Palo;el estanque de Huelin, que ya habían denunciado en otras ocasiones;así como la fuente de la plaza Sandro Boticelli.

Del Río quería enmendar la iniciativa incluyendo esa fórmula que utiliza el PPen gerundio: 'continuar mejorando' el mantenimiento. Carballo se cerró en banda y no se la aceptó arguyendo que el cuidado de las mismas dejaba mucho que desear. Del Río se quedó sin argumentos:«Bueno, se lo vamos a aceptar así...» si tampoco cambia tanto. La nueva modalidad de enmienda marcha atrás del equipo de gobierno del PP para no quedarse solo. Se reían por el Whatsapp hasta los suyos. ¡Hay que ver lo que han mejorado las comunicaciones! Moraleja: para amagar y dar marcha atrás, mejor no proponer nada.

Del Corral, al pie del cañón hasta el final

Del Corral. / P. R. Q.

Se cruzaban en la entrada de la Casona estos días la edil popular de Cultura, Gema del Corral y el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. Se quejaba Del Corral, de que pese a su estado, no habían tenido compasión para la próxima comisión de Cultura y le habían puesto una comparecencia. «Ni un cuartelillo, ¿no?», le decía en tono campechano Zorrilla. «Pues no, Eduardo, aquí sin piedad», contestaba ella guasona.

Ahí explicaba que estaba en la 37-38 semana y que se salía de cuentas el 2 de agosto. Bromeaban con que rompiera aguas el día del pleno, el próximo jueves 26. El colmo de una concejal sería parir un día tan señalado. Se reían. Pues este buen rollo saben tener los concejales de distintos partidos cuando pueden y quieren. Del Corral aguanta al pie del cañón hasta el final.