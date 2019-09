Los Invasores llegan a Málaga la noche del 28 de septiembre

Los Invasores Live or Ailve consiste en un terrorífico recorrido de 3km con cuatro pasajes del terror, que concluye con un auténtico fiestón Viernes, 13 septiembre 2019, 14:45

Una carrera de susto llega a Málaga. Los Invasores Live or Alive consta de un recorrido de 3 kilómetros nocturnos no competitivos, donde un ejército invasor intenta infectar a los participantes mediante su música y el pánico. Todos no caerán en sus redes, los que salgan indemnes de la amenaza terminarán como fuerzas de la resistencia. El reto tendrá como epicentro el cauce del Guadalmedina a la altura del hotel Ibis en la tarde-noche del sábado 28 de septiembre.

Vídeo. Los invasores llegan a Málaga

Los Invasores consiste en, además de la carrera, una actuación teatralizada y música. La actividad comenzará a las 19:30 horas con música de DJ's y teatralización por parte de Los Invasores. La salida de la carrera de 3 kilómetros por el cauce del Guadalmedina será a las 20 horas.

¿En qué consiste los INVASORES?

Los Invasores es una marcha no competitiva en la que a modo de aventura se debe elegir entre las diferentes variantes que se ofrecen en los Scary Points. Según la elección dependerá que el participante sea infectado por los Invasores o que salga indemne de sus maleficios y termine en las fuerzas de la Resistencia. En definitiva existen dos formas de afrontar la experiencia lúdico-deportiva de Los Invasores, pero con un mismo fin, pasar un rato escalofriantemente divertido.

Una recreación teatralizada y música pondrán en situación a los participantes en la zona de salida, donde una charla dará las instrucciones necesarias para afrontar el reto. El recorrido es apto para corredores noveles (3 kilómetros), con decoraciones terroríficas que ambientarán la zona de los Scary Points, check-points donde elegir entre dos opciones. Una de ellas infectará por el virus de los Invasores; la otra será una puerta hacia el lado de la Resistencia.

En la fiesta final disfrutarán todos los seres, los invadidos y la resistencia; diferentes opciones donde nada está escrito y el final depende de cada uno.

Las inscripciones pueden realizarse en la página web oficial del evento www.losinvasores.es. Además hasta el 16 de septimbre quienes compren el dorsal a través de Oferplan SUR se beneficiarán de un descuento del 50%.

La organización del evento corre a cargo de A38 Servicios Plenos, empresa que ha traído la Holi Life a Málaga desde el 2016. Además de la cita malagueña, otras localidades serán invadidas: Valencia el 5 de octubre y Alcorcón el 9 de noviembre.