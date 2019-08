Intrigas cocinadas en la trastienda de una óptica malagueña Prado con su 'One Night' en su tienda Autor. / SUR Rafael Prado, propietario de las ópticas Fernández Baca 1913 y Autor, diseña un juego de mesa que presentará en la prestigiosa Trade Fair Date de Essen ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Domingo, 4 agosto 2019, 00:17

Corría el año 1928. Al final de un período de escasez y patriotismo después de la Primera Guerra Mundial, el condado de York, en Inglaterra, estaba experimentando un período de esplendor artístico y económico... Así podría empezar un 'best seller', el último taquillazo de Netflix o incluso un éxito de intrigas de época de PS4; pero no, son ocho personas sentadas frente a frente, ante un tablero, dispuestos a darlo todo a un juego de mesa que promete horas de diversión. Se abre una caja para desplegar un tablero lleno de intrigas propias de una novela de Agatha Christie y que tienen por escenario la Mansión Davis.

Este argumento no ha salido de la mente de un excéntrico friki centroeuropeo, sino de la trastienda de la óptica del malagueño Rafael Prado, en la plaza de la Constitución. «Soy un gamer, aunque de los de andar por casa, no de feria», se define orgulloso. Entre cliente y cliente, este optometrista propietario de dos negocios en la capital (Fernández Baca Autor y Fernández Baca 1913) y uno de los herederos del señero Café Central, ha diseñado al milímetro este juego de mesa con la colaboración de firmas internacionales y nombres malagueños en el elenco. «Un día tras acabar la jornada, le di la vuelta a una hoja de pedidos y empecé a dibujar la planta baja de la mansión», así comenzó esta aventura.

En la Mansión Davis, el joven y rico heredero, Zachary, se prepara para dar la bienvenida a sus invitados en una cena de gala. Sus amigos son personalidades muy influyentes del panorama internacional. Hasta 18 personajes están llamados a entrar en juego. Se ha recibido la noticia de que uno de sus invitados es un ladrón profesional. La policía lo sabe y ha preparado la casa para arrestar a los cacos en una operación encubierta. Usando un señuelo, planean atraer y atrapar a los ladrones. «Puede tener pinceladas de las tramas de Hércules Poirot, pero tampoco puedo negar que se me han colado retazos de Downtown Abbey», explica Prado declarándose muy fan de la serie. Aunque todo ha salido de su cabeza.

El ladrón de su 'One Night at Davis Manor' (así se llama el juego) nunca actúa solo, siempre va con uno o varios cómplices, pero nadie sabe quiénes son. Para contrarrestarlo, la policía ha enviado a sus mejores detectives encubiertos para infliltrarse en la fiesta e intentar descubrir y arrestar a estos criminales. «El objetivo es completar la misión antes del amanecer, en 12 turnos, los ladrones deben encontrar el dinero y escapar. La policía debe conseguir arrestar y escoltar a los ladrones al coche patrulla», cuenta el ideólogo.

'One Night' está mimado al detalle. Dirigidos por su Rafael Prado, hay tres diseñadores de talla que dan cuerpo al juego. La suiza Lâle Favre es la artista principal. Ilustradora de libros y juegos de mesa, ha trabajado desde Berlín, en el diseño de los personajes, las cartas y la caja. «Fue una bendición por su trabajo y porque gracias a ella encontré al diseñador del tablero». Se trataba del australiano Peter Soderbaum, que ha aportado su visión como director de arte de videojuegos durante más de una década en compañías punteras de Europa como King o Wooga. Por último, una nota malagueña, la de Juanje Molina. El diseñador en Plan D Creativos ha perfilado numerosos aspectos del acabado final del juego, como las traseras de las cartas o la maquetación de las instrucciones.

Rafael Prado ya ha ganado su primera partida. El objetivo era conseguir lanzar 150 unidades en la preventa de 'One Night' en menos de un mes y ya lo tiene. «Hay gente que nos ha felicitado por su factura, lo compran por los artes», explica. Luego el juego decidirá. «Es una buena apuesta, tiradas cortitas con ediciones de lujo». Ahora, el siguiente paso, es llegar al gran público, si se puede. Va a presentarlo en la Feria Spiel Essen del 24 al 27 de octubre, con 190 asistentes de todo el mundo. Afirma que ya tiene citas con editoriales y distribuidores en la que se considera la mayor feria de juegos de mesa del mundo.

Parece raro en estos tiempos, pero Rafael Prado ha renunciado al 'crowdfunding'. «Quiero seguir los canales habituales: editorial, distribuidora y tienda de juegos», explica. «Igual da mala suerte decirlo, pero hay una editorial española muy importante que ya ha pillado una copia para estudiarla al detalle; pinta muy bien», dice dejando escapar una sonrisa. Antes de viajar a las olimpiadas de los juegos de mesa, 'One Night at Davis Manor' calentará motores en sendas presentaciones en Play Planet y Comic Stores (que se anunciarán en breve). Luego volverá a Málaga para la Board Game Convention (8 al 10 de noviembre). Mientras tanto, quienes no tengan 'One Night' aún, pueden preordenar una copia desde su web y conseguir su invitación para la Gran Cena en Davis Manor.