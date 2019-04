Inspección Médica da de alta por SMS a varios de los policías locales de Málaga que se dieron de baja el Domingo de Ramos Dos policías locales patrullan por el centro de Málaga. / ÑITO SALAS Hasta 33 agentes se dieron de baja de forma simultánea FERNANDO TORRES Martes, 16 abril 2019, 21:37

La Inspección Médica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) dio de alta este Martes Santo a varios de los policías locales que el pasado Domingo de Ramos, primer día del operativo especial de seguridad de Semana Santa, se dieron de baja de forma simultánea. Según ha denunciado el Sindicato de Policías de Andalucía (SIP-AN), esta notificación se ha hecho de forma telemática vía SMS, algo que consideran irregular ya que la decisión se ha tomado sin que un facultativo vuelva a analizar a los pacientes.

Por todo ello, el secretario de la agrupación, Manuel Troyano, considera que se trata de una decisión «política» y que no está justificada con la realidad médica de los agentes. No obstante, fuentes de la Junta de Andalucía han asegurado a SUR que se trata de una medida «habitual» en casos en los que el motivo de la baja médica no corresponde con los días que el empleado se está ausentando. En cualquier caso, tal y como se especifica en la notificación y como aseguran desde la Junta, se trata de una aviso que puede ser recurrido si el paciente considera que un médico debe volver a evaluar la situación. SIP-AN asegura que se ha dado el alta a doce de los 33 agentes que se dieron de baja el mismo día, aunque la Junta no ofrece datos al respecto.

Estas bajas y altas se producen en el contexto de un conflicto laboral denunciado por el sindicat. La formación considera que la Policía Local necesita más efectivos para hacer frente a los turnos que se trazan en operativos como el de esta semana. No obstante, el Ayuntamiento ya ha dejado claro que las faltas no han afectado al curso del plan de seguridady que todo se está produciendo según lo previsto.