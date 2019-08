Indignación en el colectivo ciclista: «Es terrible y patético» José Luis Martín, presidente de Ruedas Redondas. / Sur Ruedas Redondas critica la «nula sensibilidad» del nuevo Gobierno andaluz a la hora de apostar por la creación de carriles bici FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Jueves, 8 agosto 2019, 13:02

La decisión de la Junta de Andalucía de enterrar el convenio con el Ayuntamiento de Málaga que, en el marco del Plan Andaluz de la Bicicleta, le comprometía a construir 50,7 kilómetros de carriles bici en la ciudad ha sentado como un jarro de agua fría entre el colectivo de ciclistas. «Es una noticia terrible y, a la vez, patética porque se firmó un convenio y ahora se ríen del tema», denuncia el presidente de la asociación Ruedas Redondas, José Luis Martín, quien más allá de los motivos que la Consejería de Fomento alega para dar por finiquitado el plan amparándose en que las vías urbanas son competencia municipal, lamenta la «nula sensibilidad» de la Administración regional a la hora de apostar por la bicicleta como medio de transporte.

En este sentido, el representante de la asociación ciclista recrimina al nuevo Ejecutivo andaluz formado por PP y Ciudadanos que hayan «utilizado al colectivo» para hacer campaña política contra la gestión del PSOE y «ahora se quiten el muerto de encima». Una indignación que en el caso de Málaga es por partida doble, al ser la única provincia en la que no se ha hecho ninguno de los 165 kilómetros de los carriles bicis comprometidos en 2014. «Ahora se escudan en que no puedan financiar obras urbanas, pero tampoco han hecho nada en los tramos interurbanos, lo que demuestra que no tienen ninguna intención de avanzar en mejorar la comunicación entre municipios».