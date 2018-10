«Lo importante es que el metro llegue hasta aquí porque mejorará la movilidad» 05:33 Una residente observa el tráfico en la calle Eugenio Gross. / JST División de opiniones entre los vecinos y comerciantes de la zona de Eugenio Gross sobre la llegada del metro en superficie JUAN SOTO Málaga Viernes, 26 octubre 2018, 00:47

Paqui Pérez trabaja en una panadería en la calle Eugenio Gross y todos los días debe desplazarse en autobús hasta esta zona porque aparcar le supone un suplicio. Para ella, como para muchos otros vecinos y comerciantes, la llegada del metro será una buena noticia. «Me parece un transporte muy necesario porque el autobús es muy lento; que vaya en superficie o bajo tierra me da igual, lo importante es que llegue porque mejorará la movilidad».

Un día después de que la Junta de Andalucía anunciara la licitación del tramo hasta el hospital Civil, la idoneidad de contar con un metro (o no) y de su llegada en superficie (o soterrado) se convirtió ayer en el tema de debate en las calles. Ya tenor de lo observado, hay una verdadera división de opiniones, sobre todo entre quienes defienden la llegada del metro y quienes se oponen de forma frontal, ya sea en superficie o bajo tierra.

Entre los que se oponen se encuentra Miguel Ángel Díaz, propietario de la cafetería Ranea III, también en Eugenio Gross. «Me parece una barbaridad que te digan que te van a poner un metro y te pongan un tranvía», dice tajante. Él es de los que se alinean con que no quieren el metro de ninguna forma. «No es necesario porque significa quitar una red de autobuses que cumple completamente las necesidades de esta vía». A su juicio cualquier opción es mala, porque en superficie afectará al tráfico y a los vecinos, que no sabrán dónde dejar el coche, y soterrado porque «supondrá la muerte de los comercios durante tres o cuatro años».

Para María Luisa Muñoz, vecina del Pasaje Solluve, la noticia de que se haya licitado el tramo de metro que pasa junto a su casa es una buena noticia. «Me parece muy bien para todo, para trayectos cortos es muy rápido y no me preocupa si va o no soterrado porque lo importante es que venga todo lo moderno».

Yno sólo vecinos. Antonio Aixa vive en otra zona de la ciudad pero se desplaza habitualmente a este entorno por motivos laborales. «Me parece una buena noticia porque todo lo que sea dar un mejor servicio a los vecinos es bueno». Para este malagueño, el hecho de que vaya bajo tierra o en superficie es irrelevante. «Si va bajo tierra está bien, pero en superficie queda muy pintoresco y bonito, como se ve en otras ciudades de Europa».

Entre los que se alinean con él no se encuentra Fernando Correa, un vecino para quien es «una torpeza» llevar el metro hasta esta zona. «En mi opinión no sirve para nada, es un gasto tonto porque en Málaga hay una selección estupenda de autobuses para ir a cualquier sitio».

También se opone al proyecto Félix Parrilla, vendedor de la ONCE en la zona, aunque tampoco lo rechazaría si llegara soterrado. «Me parece una chapuza porque la palabra metro indica que va bajo tierra. Si ya tenemos accidentes en el Clínico y no hay ni la mitad de paso que aquí, los problemas van a ser diarios», augura.