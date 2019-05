«Sin la ayuda de mis padres no lo habría conseguido» El 25% de los titulares de las explotaciones agrarias en la comunidad andaluza tienen 65 o más años de edad. :: a. PeláezIgnacio Córdoba es ganadero, pertenece a COAG y tiene 22 años. :: SUR Ignacio Córdoba Fernández. 22 años, ganadero. Corumbela (Sayalonga) A. PELÁEZ MÁLAGA. Domingo, 5 mayo 2019, 13:10

Ignacio tiene ahora 22 años. Inicio su actividad como ganadero caprino hace dos años, después de pasar por un curso impartido por la Escuela de Pastores de Andalucía, que imparte la Consejería de Agricultura a través del Ifapa. Tener este curso era un requisito para poder acceder a la ayuda que concede la Junta a jóvenes ganaderos y agricultores. «Me han concedido 55.000 euros, pero todavía no los he recibido. Tengo que permanecer con actividad un mínimo de cinco años y debo tener 265 cabezas», señala. Su explotación es de caprino intensivo (no sale a pastorear) de cabra de la raza malagueña. «Si no es por la ayuda de mis padres no hubiera podido ponerlo en marcha, porque he tenido que comprar una parcelas para poder construir la explotación, una nave o, ni la amamantadora», asegura.

Ignacio reconoce que todavía no gana lo suficiente para vivir. «Estoy cubriendo gastos. Tuve que empezar comprando los chivos recién nacidos y criarlos. Todavía tengo que trabajar donde puedo todos los días como jornalero, porque mi explotación no me da para comer», asegura, aunque no le falta ilusión para continuar con el proyecto.

Se dedicó a la ganadería porque le llamaba la atención y después de realizar el curso de pastores se sintió animado. «Si entonces hubiera sabido todo lo que se ahora y lo que he tenido que pasar, quizá me lo habría pensado. He estado en números rojos muchos meses, sólo invirtiendo hasta que por fin tengo la explotación», señala.

Para este joven ganadero, es necesario que la administración agilice las ayudas. «Me piden que en dos años cumpla todos los requisitos, pero si no hubiera tenido la ayuda de mis padres no lo habría podido conseguir. La Junta debe agilizar las ayudas», considera Ignacio.

Según señala, la gente de su edad de la zona no quiere el campo ni la ganadería. «Esto no lo quiere nadie. La gente estudia y busca otras salidas profesionales porque actividades como la ganadería son muy sacrificadas. La inestabilidad de los precios, tampoco ayuda y yo empece cuando la cotización de la leche de cabra no daba ni para cubrir costes».

Su hermano, que tiene ahora 25 años, se dedica a la agricultura, en la parcela de sus padres. En concreto, al cultivo de frutas tropicales. «Quizá me equivoqué cuando elegí el ganado, porque a él le va mejor que a mi», dice.