Imagen de la sede de IBIMA. SUR

El IBIMA y la UMA potencian la eficacia de un fármaco para destruir células del tumor cerebral más agresivo

Las investigadoras malagueñas han usado la nanotecnología para potenciar el riluzol, de forma que en cultivo han conseguido destruir con alta precisión las células del glioblastoma

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

Paso clave en la lucha contra el tumor cerebral más agresivo: el glioblastoma. Un equipo internacional, coliderado por una investigadora de la Universidad de Málaga ... y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND), ha conseguido un avance de interés al potenciar un fármaco existente contra células cancerígenas al combinarlo, eso sí, con nanopartículas de carbono, subiendo así su eficacia y especificidad, reduciendo al mínimo el daño en las células sanas. De hecho, los resultados mostraron que la combinación experimental destruye con alta precisión células del glioblastoma en cultivo, mientras respeta las sanas.

