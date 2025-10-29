Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un técnico de laboratorio examina una muestra de sangre para ver si está infectada por VIH. REUTERS

La huelga de técnicos superiores sanitarios deja en el aire la realización de 30.000 pruebas diarias en Málaga

Los servicios mínimos en hospitales públicos y privados garantizan que se hagan todo tipo de análisis en urgencias, UCI y partos, los mismos que en un domingo, pero todo dependerá del seguimiento efectivo del paro

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:30

Comenta

Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a participar en la huelga que se celebra los días 30 y 31 de ... octubre y 3 y 4 de noviembre, un colectivo que trabaja en puestos clave de centros de salud, hospitales y clínicas de la provincia, tanto públicas como privadas, dado que son los responsables de analizar las muestras y hacer las pruebas diagnósticas básicas. Así, según estimaciones del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), uno de los convocantes, este paro dejará en el aire la realización de en torno a 30.000 pruebas al día en Málaga (entre las muestras de sangre, orina y heces que llegan diariamente a los laboratorios para ser analizadas y otras de pruebas de imagen como rayos X, etc.), tanto en la sanidad pública como en la privada, aunque todo va a depender del seguimiento efectivo durante cada una de las jornadas y la aplicación práctica de los servicios mínimos. La huelga, por cierto, se convoca contra el Ministerio de Sanidad, pero va a afectar de lleno al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  5. 5 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón
  9. 9

    El Unicaja valora ya todas las opciones con Xavier Castañeda
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La huelga de técnicos superiores sanitarios deja en el aire la realización de 30.000 pruebas diarias en Málaga

La huelga de técnicos superiores sanitarios deja en el aire la realización de 30.000 pruebas diarias en Málaga