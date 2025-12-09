La huelga de médicos deja una afluencia menor de pacientes a las consultas y llena las urgencias en Málaga

Primera jornada de la huelga de médicos y facultativos contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad, el documento que regula las condiciones ... de trabajo de los sanitarios y que rechazan todos los estamentos que conforman este sector. El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha convocada cuatro jornadas de paro, desde hoy martes al próximo viernes y, aunque habrá concentraciones cada día, el acto central en Málaga capital ha consistido en dos concentraciones de médicos y estudiantes y una manifestación que ha discurrido entre el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y la Facultad de Medicina. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha fijado el seguimiento de la huelga en un 75%, 64% en Atención Primaria y entre un 70% y un 90% en los hospitales malagueños, aunque los datos irán actualizándose a lo largo del día, frente al 32,33% fijado por la Junta. La suspensión de parte de las consultas en ambulatorios y hospitales se ha notado en una mayor afluencia de los ciudadanos a las urgencias, especialmente en Pediatría, algo habitual en este tipo de paros de médicos, según pudo saber SUR.

El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que el dato del SAS en Andalucía es el de un seguimiento del 32%, ha pedido esperar a ver cómo evolucionan la tarde y los próximos días, «porque este 32% multiplicado por cuatro días evidentemente tiene una altísima repercusión cuando la huelga, en este caso, es contra el Gobierno de Pedro Sánchez». En Málaga, el seguimiento ha sido en la mañana de hoy del 32,33%.

Lo cierto es que la huelga se ha notado en la suspensión de algunos traslados de enfermos y consultas en hospitales y centros de salud, lo que ha reducido bastante la afluencia a ambas infraestructuras sanitarias. En el Hospital Clínico, por ejemplo, algunos pacientes no han acudido a la cita pensando que el médico que debía atenderlos no estaba, pese a encontrarse en consulta. Han evitado el desplazamiento, precisamente, por venir de municipios asignados al Clínico, sobre todo del Valle del Guadalhorce. También se ha recibido un aluvión de llamadas de ciudadanos explicando que tenían consulta en diferentes especialidades y pedían saber si el facultativo de marras se encontraba operativo o había secundado la huelga, según pudo saber SUR. Lo que sí ha confirmado este periódico de fuentes sanitarias es que a todos ellos se les va a reprogramar la cita. Un panorama similar se ha vivido en los hospitales de la provincia y en los ambulatorios.

Mucha afluencia en urgencias

No en vano, fuentes sanitarias consultadas por SUR han destacado que, al haber menos médicos de familia en los centros de salud, sí se ha incrementado la afluencia en las urgencias de los hospitales malagueños, especialmente en los principales, un rasgo habitual de los paros de médicos.

Pasado el mediodía, el Patio Azul del Clínico, una gigantesca sala de espera cuya afluencia es inmensa día tras día en horario de mañana había apenas una decena de pacientes esperando ser atendidos por especialistas. A todos los afectados se les va a reprogramar su cita en los próximos días.

De cualquier forma, el SMA ha denunciado que los servicios mínimos en esta ocasión han sido «abusivos». Lo cierto es que son altos en este tipo de paros generales: en Atención Primaria y hospitales se han dejado los habituales de un día festivo, urgencias, cuidados intensivos se mantienen como cualquier jornada de descanso y también se han garantizado pruebas diagnósticas urgentes y tratamientos para personas con patologías crónicas o graves, que cubren un amplio espectro médico. Por eso, la mayor incidencia se ha dado en consultas y traslados de enfermos entre centros o a casa.

Los estudiantes de medicina y los médicos internos residentes se han sumado al paro general que comienza hoy: les preocupa su futuro

La huelga la convoca el SMM, pero ha estado apoyada por el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, los estudiantes de la carrera y los médicos internos residentes. Así, ha habido una concentración frente a la puerta de entrada del Patio Azul del Clínico, para, tras una pancarta que reivindicaba un Estatuto Marco propio, dirigirse a la cercana Facultad de Medicina, donde se han leído hasta tres manifiestos. Casi un millar de médicos, según los organizadores, se han sumado a la manifestación.

«Nos hemos visto de nuevo obligados, ante la actitud y el maltrato de parte del Ministerio de Sanidad y propiamente de la ministra, a volver a convocar cuatro días de huelga. De todas nuestras reivindicaciones, ninguna se ha querido aceptar. No se ha querido aceptar que podamos los médicos negociar nuestras propias condiciones», ha subrayado el presidente del SMM, Antonio Martín Noblejas.

Ampliar Imagen de la concentración a las puertas de la Facultad de Medicina de la UMA. SALVADOR SALAS

«Queremos una reclasificación que no solo afecte a las categorías inferiores a las del médico, sino con nosotros incluidos. No tiene sentido que un médico, para poder trabajar en la pública, porque estamos hablando de un estatuto que regula el trabajo en la pública, tenga que tener de 10 a 11 años de formación y nos pongan en el mismo escalón, se nos suban categorías que solamente tienen seis años de formación», ha arremetido el presidente del Sindicato Médico de Málaga contra la postura ministerial, para acusar luego a la ministra del ramo, Mónica García, de «traición».

«Daños colaterales

Ha lamentado los «daños colaterales causados en la población», ha precisado, para señalar que «aquí no hay especialistas de primera, ni de segunda, ni de primaria, ni de hospitales: el daño de ese estatuto es para todos los médicos y queremos que la población nos entienda y que, de una vez por siempre, el ministerio nos escuche y ponga parte de nuestras reivindicaciones sobre el papel y sobre un estatuto propio».

También ha criticado a la Junta por poner encima de la mesa entre un 300% y un 500% más de servicios mínimos respecto a los que se seguían durante un festivo. «No se han permitido días de asuntos propios o de necesidades particulares estos días: el caso de este hospital, por ejemplo, en este fin de semana de tres días no había especialistas de Neumología, hoy hay tres de mínimo, fíjese la ironía. Y en Cardiología, lo mismo, dos localizados los fines de semana y hoy están los dos de presencia física más tres más, es decir, un 500% más de presencia física. Es una vergüenza», ha criticado al Gobierno andaluz.

Ampliar La enorme sala de espera que es el Patio Azul del Clínico estaba casi vacía pasado el mediodía. SUR

Sí se ha felicitado por el seguimiento de las dos huelgas celebradas anteriormente, la del 13 de junio y la del 3 de octubre, por el «gran seguimiento».

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, ha indicado a los medios que la huelga no tiene un motivo «salarial ni corporativista, sino que estamos luchando por la dignificación de la profesión médica: el paciente debe saber que la huelga no va contra ellos, sino va a favor de ellos. Queremos dignificar la profesión», de forma que se reconozcan las competencias y responsabilidades específicas de los médicos.

Así, sobre las guardias, exige la computación de las horas de guardia para la jubilación, que se regulen verdaderamente los descansos y las competencias. «Y, sobre todo, también es importante tomar medidas para retener talento, que no se vayan médicos de Andalucía, que no se vayan médicos de Málaga y, por supuesto, que a los jóvenes les demos un futuro ilusionante. Con este Estatuto Marco no hay una estructuración de la sanidad coherente y esto repercute en la calidad asistencial», ha reflexionado.

Rechazo a las guardias de 24 horas

Uno de los caballos de batalla de los facultativos es suprimir las guardias de 24 horas. «Como ustedes entenderán, no es lo mismo un pediatra que vea a un niño a las ocho o nueve de la mañana, que lo vea a las 12 o a las tres de la mañana. El cirujano exactamente igual. Todo está basado en la vocación del profesional, pero con la vocación no es suficiente para mantener esta calidad asistencial. Las horas de descanso tienen que ser contempladas».

En su opinión, son guardias «maratonianas que no tienen sentido», para criticar que esas horas son «menos que las ordinarias, ni extraordinarias ni ordinarias, y que encima no computan para la jubilación, es decir, que un compañero durante mi edad, por ejemplo, que ha podido estar perfectamente cinco años de guardia, son cinco años que están totalmente anulados, no existen. Han existido para cotizar a la Seguridad Social, pero no para computar».

Ha pedido una sanidad pública equitativa y adaptada a los nuevos tiempos: «Los nuevos colegiados se están yendo, los talentos jóvenes, no es la época nuestra, porque hay otro concepto de medicina, de globalización y de actitud de los compañeros, que fácilmente con la globalización se van a otra región, se van a otro país sin ningún tipo de problema: eso lo teníamos que tener aquí ya contemplado y algo importante que no se ha hablado», ha precisado, para exigir, además, medidas más contundentes contra las agresiones.

«La sanidad tiene que seguir trabajando en equipo, pero el que lidera ese equipo es el médico, con su conciencia y su conocimiento», ha dicho el doctor Pedro Navarro

«Sabemos que la sanidad, para funcionar como ha funcionado hasta ahora, tiene que seguir trabajando en equipo, esto está claro, pero cada uno en su sitio y el que lidera, por supuesto, el equipo es el médico, con sus conciencias y sus conocimientos, pero cada uno que tenga su área de especialización, eso tiene que estar regulado y escrito y es lo que pedimos todos», ha recalcado.

«Mónica, escucha, los médicos en lucha»

Durante la manifestación, que ha marchado bajo el lema «#Estatutomarcopropio», se han coreado consignas tales como «No es vocación, es explotación», «Hora trabajada, hora cotizada», «Mónica escucha, los médicos están en lucha», «Mónica, rancia, nos vamos a Francia y »No es vocación, es explotación«, mientras que en las pancartas podía leerse «No a las 24 horas», »Contra el atraco a los facultativos: por el Estatuto« y »Más recursos y menos discursos«. La incidencia en el tráfico ha sido mínima y se ha registrado una importante presencia de la Policía Nacional para evitar cualquier problema, aunque las protestas han tenido aire eminentemente festivo.

