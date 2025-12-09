Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del frente de manifestación. SALVADOR SALAS

La huelga de médicos deja una afluencia menor de pacientes a las consultas y llena las urgencias en Málaga

Los sindicatos cifran el seguimiento en la provincia en un 75%, mientras que la Junta lo reduce al 32,3%

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:09

Primera jornada de la huelga de médicos y facultativos contra el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad, el documento que regula las condiciones ... de trabajo de los sanitarios y que rechazan todos los estamentos que conforman este sector. El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha convocada cuatro jornadas de paro, desde hoy martes al próximo viernes y, aunque habrá concentraciones cada día, el acto central en Málaga capital ha consistido en dos concentraciones de médicos y estudiantes y una manifestación que ha discurrido entre el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y la Facultad de Medicina. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha fijado el seguimiento de la huelga en un 75%, 64% en Atención Primaria y entre un 70% y un 90% en los hospitales malagueños, aunque los datos irán actualizándose a lo largo del día, frente al 32,33% fijado por la Junta. La suspensión de parte de las consultas en ambulatorios y hospitales se ha notado en una mayor afluencia de los ciudadanos a las urgencias, especialmente en Pediatría, algo habitual en este tipo de paros de médicos, según pudo saber SUR.

