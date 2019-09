La huelga de ambulancia sigue al no llegarse a un acuerdo en el SERCLA A. E. MÁLAGA. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:05

La huelga indefinida que se lleva cabo en el sector del transporte sanitario andaluz continuará al no llegarse a un acuerdo en la reunión celebrada ayer en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) de Sevilla. El paro, que comenzó el pasado 31 de julio, en la provincia de Málaga lo llevan a cabo los trabajadores de la empresa Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM).

El presidente del comité de empresa de ASM, Juan José del Campo Cerván (CC OO), manifestó que la reunión habida ayer en Sevilla se saldó con un fracaso al no proponer la parte empresarial mejoras en las condiciones laborales de los profesionales del sector de ambulancias que trabajan en las empresas concertadas con el SAS. «Como no ha habido ningún tipo de propuesta, no es posible desconvocar la huelga», indicó Del Campo Cerván.

Lo que se va a hacer es solicitar la mediación de un miembro del SERCLA para que tutele la negociación del convenio del sector del transporte sanitario andaluz, señaló Cerván. Los profesionales reclaman mejoras laborales y económicas y que en el convenio se incluyan las condiciones recogidas en sentencias judiciales ganadas en tribunales de Málaga y Sevilla. A ese respecto, los trabajadores de ASM volvieron a concentrarse ayer ante la Delegación de Salud.