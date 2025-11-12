Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los operarios trabajan en las celdas. SUR

El Materno Infantil trasplanta su «corazón eléctrico» en una compleja operación

Un equipo de 40 personas renovó al completo el sábado 25 de octubre las celdas de entrada de media tensión del hospital, por donde llega toda la electricidad, sin que se viera afectada la atención y cuidado de los pacientes en un complicado operativo que duró más de 12 horas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

El Hospital Materno Infantil de Málaga, que depende del Hospital Regional Universitario, se sometió a una complicada operación el pasado sábado 25 de octubre, ya ... que, según explican las fuentes consultadas, la intervención consistió en trasplantar el corazón eléctrico del centro: extraer el órgano, trasplantar el nuevo y volver a hacerlo funcionar. De esta forma, se renovaron al completo las llamadas celdas de entrada de media tensión del complejo, por donde llega toda la electricidad y, por tanto, una instalación vital para la salud de los pacientes que tienen que ser operados o sometidos a distintas pruebas.

