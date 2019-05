La historia de una foto en familia del alcalde De la Torre con su mujer Rosa, tres de </p><p>sus cuatro hijos y parte de sus nietos / . La Casona del Parque Los nuevos tiempos y las redes sociales nos mostraron por primera vez el sábado de reflexión una foto de una comida familiar PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 29 mayo 2019, 00:47

No ha sido habitual ver al alcalde en funciones y concejal electo Francisco de la Torre en fotos con su familia. También es cierto que hasta hace poco, en la política española, las familias se quedaban a un lado. Será quizá que las redes sociales han ampliado el espectro de acción, y que cada cual comparte sus imágenes cuando quiere y puede y que Twitter, Facebook e Instagram se han convertido en un altavoz de lo que hacemos todos. Y si lo que hacemos todos, los de a pie de calle no interesa, lo que hacen los que dirigen nuestros designios sí. En este caso desde la política local. Pero también fue comentada esa foto de Pablo Casado y Juan ma Moreno Bonilla en un McDonald's de Sevilla, tras un mitin, comiendo con sus familias. Con ese toque americano de 'estamos todos juntos en amor y compaña'. En Estados Unidos, las familias sí pintan, y mucho, porque allí existen por ley las primeras damas, y los primeros ¿caballeros?, que entendemos esa sería la acepción caso de que lleguen a existir. Lo que podía haber pasado si hubiese ganado las elecciones en su día Hillary Clinton a Donald Trump.

Así, que el sábado de reflexión De la Torre nos hizo partícipes de dos de las imágenes de su asueto, que en realidad corresponderían más, por lo que comenta la propia familia, con un domingo en el que se reúnen las respectivas familias con los abuelos, que no es estrictamente habitual porque cada uno tiene ya su propia vida. Se entiende. En concreto, primero De la Torre subió unas fotos nadando en el Club Mediterráneo, una instantánea que ya sólo suele producirse una vez a la semana; y más tardeotras dos en las que se le veía comiendo con los suyos en el bar Hermanos Rodríguez, en la calle Haydn, número 2. La hija del alcalde, Lucía, contaba con naturalidad en la noche electoral por qué surgió esa foto a la que De la Torre no nos tenía acostumbrados.

En la imagen, aparecen tres de los hijos del alcalde, Lucía, Manuel y Santiago; y cinco de sus nietos. La instantánea, como contaba Lucía, la hizo su cuñada Carmen, que prefirió quedar fuera del foco. El lugar, a muchos le sonará. El bar de los Hermanos Rodríguez es del que habló Dani Rovira en la entrega de los Premios Goya 2016 precisamente para mentar sus albondigas en salsa de almendras que, según cuentan, es un bocatto di cardinale. En esta gala, le recomendó al ministro de Cultura por entonces, Iñigo Méndez de Vigo, que podía ir al bar con Tim Robbins y Juliette Binoche, que se encontraban viéndole, que podían ir al bar de los Hermanos Rodríguez y que por ocho euros les pondrían unas «almóndigas...».

Dicho y hecho. Méndez de Vigo aceptó la sugerencia y fue en mayo de 2016 junto al entonces exsubdelegado de Gobierno Jorge Hernández Mollar a degustar el conocido plato, del que se hacía eco Antonio Javier López en este periódico. Las albondigas, que tienen tantos fans, entre ellos los miembros de la familia De la Torre, están hechas de carne de cerdo picada y su «poquito de ajo, pan rallado, y aceite de oliva» como contaba Pepa Rodríguez, la cocinera a a SUR. Todo esto ocurre en la popular barriada de La Paz.

Juanjo Espinosa. / P. R. Q.

Espinosa empieza a despedirse

Ya nada será igual. Ese era el aire que corría ayer por la Casona en el after hour de las elecciones. En Málaga Ahora, los técnicos se reunían y empezaban a mover carpetas dentro del grupo, que deberán dejar desmantelado después de su mal resultado electoral, por el que no han obtenido representación. Ya veremos para qué sirve... más que nada porque, si no se han dado cuenta tras la noche electoral, el Ayuntamiento pierde uno de sus cinco grupos municipales, y por tanto, sobra uno de los espacios que se habilitaron de bulla y corriendo tras los comicios de 2015, en el que, de repente, de los tres tradicionales partidos, PP, PSOE e IU, se pasaba a cinco: PP, PSOE, IU-Málaga para la Gente, Málaga Ahora y Ciudadanos. Ahora son cuatro.

Y abajo, en su despacho, el edil independiente, pero de Podemos, Juanjo Espinosa, que no concurría a las elecciones, seguía en su puesto. Ahí estará hasta el 14 de junio, fecha en la que se producirá su baja. «Ha sido un honor servir a Málaga durante estos años. Seguimos haciendo política desde otras líneas», afirmaba explicando que volverá a su trabajo de profesor de Primaria en la pública. A seguir su vida.