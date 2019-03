«El día que hice mis votos, el luto se convirtió en alegría» Sor Lucía Koki, de 41 años, estuvo nueve años en la comunidad clarisa de Córdoba y hace tres se trasladó a la de Antequera. :: sur Sor Lucía Koki hizo su profesión solemne como clarisa a principios de mes en Antequera, al cumplirse los diez años de la muerte de su madre ANA MARÍA MEDINA MÁLAGA. Domingo, 31 marzo 2019, 00:32

El 2 de marzo hizo su profesión solemne como clarisa en Antequera la religiosa Sor Lucía Koki Mutinda, natural de Kenia. Se cumplían diez años de la muerte de su madre, pero ese día «Dios quiso que la tristeza se transformara en el mayor de los gozos».

Viene de Kenia, la tierra de los Masai, pero se ha hecho un antequerana más. Sor Lucía Koki ha hecho votos solemnes como clarisa y la historia de su vocación es un canto a la felicidad. Este 'Domingo de la Alegría', en que la Iglesia Católica abre una brecha en plena Cuaresma como anticipo de la Resurrección, quiere compartir su historia.

Sor Lucía Koki Mutinda nació en Kangundo (en el condado de Machakos, en Kenia). Desde niña le llamaba la atención la vida de las religiosas y religiosos, que hacían tanto bien a la gente. «Especialmente admiraba a una prima hermana que es religiosa de vida activa. Para mí era un ejemplo por lo buena que era, lo que bien que hablaba de todo el mundo...», confiesa. Fue la primera llamada a consagrar su vida a Dios, pero no la decisiva. Ésta vino cuando terminó los estudios de secundaria y empezó a trabajar. «Me di cuenta de que esa manera de vivir seguía dejándome vacía. Lo hablé con un sacerdote y ahí comenzó todo», explica.

Siguiendo los pasos de personas a las que conocía, se decidió por ser clarisa y eso la llevó hace nueve años a la comunidad de Córdoba, de donde vino después a Antequera, hace tres años, a una comunidad donde la mayoría de las hermanas proceden también de Kenia. «Me han acogido muy bien y estoy muy contenta», cuenta.

A sus 41 años, Sor Lucía hizo su profesión solemne en una Eucaristía presidida por el Obispo de Málaga, Jesús Catalá, en el monasterio de Belén, de las clarisas de Antequera. «Fue un día muy especial por ser el mismo día que, hace diez años, murió mi madre. Cuando se reunieron las hermanas para decidir la fecha de mi profesión, yo no estaba, y cuando me la comunicaron, sentí que era un regalo de mi mamá, que me estaba diciendo «yo estoy siempre ahí contigo», y me estaba ofreciendo recordar ya para siempre este día con alegría, y nunca más con dolor o tristeza. Ha sido algo que no puedo explicar y que ha cambiado este día completamente, transformándolo del duelo a la alegría. Lo disfruté mucho», explica Sor Lucía.

En su homilía, el Obispo le dedicó unas palabras llenas de afecto y cercanía: «Hoy quieres hacer de manera solemne y definitiva la entrega total de tu vida al Señor -le dijo-. Todo lo demás no tiene valor para ti, comparado con el amor de Cristo. Y eso es lo que ha cautivado tu corazón, porque Él te llena el corazón más que nada ni nadie».

La muerte de su hermano

El seguimiento de Jesús ya le ha llevado a hacer renuncias. Unos días antes de su profesión, un hermano fallecía en un accidente en su tierra natal. Sor Lucía no pudo viajar por lo precipitado de los acontecimientos. «No pude estar allí -cuenta- pero lo viví con paz. Como yo digo, llega un tiempo en que tienes que cerrar los ojos corporales, y abrir los ojos de la fe. La vida tiene que seguir y sé que iré a verlos en un futuro. Hablo a menudo con ellos y aunque en un principio a mi padre le costó que me hiciera monja, ahora ya está bien y siento su cercanía todos los días».

Hablar con Sor Lucía es contagiarse de su alegría y profundidad. En su entrega ha encontrado la felicidad plena, aunque ésta no venga exenta de dificultades. «Si tuviera que decir una es la convivencia con personas distintas. Eso siempre cuesta, porque a veces 'chocamos', como en cualquier familia. Pero hasta en eso veo que es una llamada a entregarte más. Vivir una convivencia saludable necesita que me esfuerce en aceptar a mis hermanas como son, y entender lo que ellas me dicen como un impulso para caminar mejor. Sus consejos no son falta de amor, sino muestra de amor verdadero hacia mí», dice abiertamente.

Su comunidad se dedica a hacer dulces, que venden y sostienen la vida del monasterio. Como ella misma cuenta, «Antequera es una ciudad muy bonita. La gente me ha acogido muy bien, aunque todavía no conozco mucho. Cuando salgo acompañando a alguna hermana, veo que todos las saludan. La gente está muy contenta con las hermanas y eso es muy bonito».

Para Sor Lucía, es más fácil que un joven africano se plantee seguir al Señor en la vida religiosa. «Allí mantenemos las raíces cristianas, algo que en esta sociedad se ha perdido. Muchas familias no hablan de Dios, viven como si no existiera», dice. Preguntada por cómo acompañar a alguien que se plantea entregar su vida como ella, afirma: «Lo primero que yo haría sería conocerla y caminar juntas pasito a pasito. Luego, enseñarle qué es la fe, qué cosas son necesarias en la vida y cuáles no y mostrarle la vida religiosa como es. De ese modo, sin ningún esfuerzo, podrá decir 'quiero ser como tú'».