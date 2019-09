La Mirilla La heladería 'La Caló' abre sus puertas en la nueva Alameda Principal Pepe Cobos, Elena Cobos y Pablo Gonzalo Portillo. También es un espacio de cafetería en el que tanto los dulces como los helados son de cosecha propia EMILIO MORALES Málaga Jueves, 12 septiembre 2019, 00:22

Un nuevo proyecto, ahora que la Alameda es un lugar para pasear. Ayer por la tarde tuvo lugar la inauguración de 'La Caló', un nuevo espacio propulsado por muchos de los socios de El Pimpi, que no solo pretende ser una heladería, sino también servir cafés y productos de pastelería, tanto 'take away' como terraza.

Sin ser una multitudinaria fiesta de inauguración – es muy probable que la haya dentro de algunas semanas – fueron muchos los amigos y clientes los que se desplazaron a probar los nuevos helados y pasteles que ofrece el establecimiento que desde ayer funciona 'non stop'.

Pepe Cobos, Elena Cobos y Pablo Gonzalo – socios junto a Chico y Antonio Banderas – fueron los que recibieron a los asistentes, mientras explicaban las funcionalidades del proyecto. Entre las caras conocidas que se desplazaron a apoyar esta idea destacó también la de Azahara Margon, actriz afincada en la ciudad.

Uno de los socios, Pablo Gonzalo, explicó en declaraciones a este periódico los entresijos de este nuevo espacio, que generó mucha expectación entre los viandantes: «Este espacio no es solo una heladería, en el que por cierto el helado de Málaga Virgen hay que probarlo. También es un espacio de cafetería en el que tanto los dulces como los ya mencionados helados son de cosecha propia. Tenemos mucha ilusión con este proyecto, en el que poco a poco iremos implementando nuevos productos», relataba mientras razonaba que la nueva funcionalidad de la Alameda les hace tener mucha más fuerza.

Este establecimiento, pese a tener a los dueños de El Pimpi detrás, es un espacio independiente, en el que esperan cosechar ese público fiel que tienen conseguido en su otro proyecto. «La ubicación nos encanta y tenemos muchas ganas de que los malagueños lo prueben».