La Guardia Civil acude a un accidente en la A-92 y encuentra un millón en billetes Vehículo en el que circulaban hacia Málaga las tres personas que resultaron heridas en el accidente de tráfico. / SUR Tres ocupantes del vehículo resultaron heridos leves en el siniestro, que se produjo en Granada cuando se dirigían a Málaga ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Miércoles, 15 mayo 2019, 07:26

Desde el principio había algo en la escena que llamó la atención a los efectivos de los servicios de emergencia que actuaron en el accidente. Una autocaravana había volcado y tres personas se encontraban heridas. Y un montón de dinero desperdigado. En total, los agentes de la Guardia Civil hallaron casi un millón de euros en efectivo que iban ocultos en el interior del vehículo.

Los tres ocupantes del vehículo viajaban hacia Málaga cuando sufrieron un accidente en la A-92 a la altura del kilómetro 255, situado en el término municipal de Huétor Santillán (Granada). La autocaravana se salió de la vía y volcó sin que ningún otro vehículo se viera implicado en el accidente, siempre según han informado las fuentes consultadas por este periódico.

Sobre las cinco de la madrugada sonaba el teléfono de los servicios de emergencias. Hasta el lugar de los hechos se movilizó inmediatamente a efectivos sanitarios, así como a agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Estos últimos fueron los primeros en llegar. Allí se encontraba la autocaravana destrozada por el accidente, tres personas heridas y casi un millón de euros en billetes esparcidos entre el suelo y el vehículo.

Los agentes localizaron a dos de los ocupantes dentro de la autocaravana, mientras que el tercero, el conductor, se encontraba unos metros más allá de la furgoneta y malherido.

Por su parte, los sanitarios se ocuparon de asistir a los tres heridos, que fueron trasladados hasta el área de traumatología de un hospital granadino, donde quedaron ingresados con heridas leves. Aun así, una de estas personas continúa hospitalizada. Se trata de tres dos hombres y una mujer. La Guardia Civil ha podido tomar testimonio a los ocupantes de la furgoneta y, al parecer, ninguno ha reconocido la propiedad del dinero, que según han podido saber los agentes de la Benemérita de Granada es de curso legal.

Ninguno de los tres, uno de ellos afincado en Málaga, ha sido detenido. De momento, sólo se enfrentan a una infracción administrativa por no haber solicitado permiso para viajar con esa cantidad de dinero, cuyo mínimo es de 600 euros por no haber declarado, tal y como ordena el Ministerio de Economía y Hacienda, el movimiento de capitales superior a los 100.000 euros en el interior del país. Si se tratara de un traslado de dinero fuera de España, no se pueden sacar más de 10.000 euros sin declarar.

Tenían la obligación de rellenar el modelo de declaración S1 dirigido al servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La cantidad económica que portaban superaba los cien mil euros y la ley obliga a declarar este movimiento del capital, tal y como viene recogido en la orden 1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo.

Multa

La infracción administrativa tiene una sanción que se mueve entre los 600 euros y el 50% del capital requisado cuando existen agravantes. Lo normal, según un experto de la Agencia Tributaria consultado, es que se le aplique la multa menor de 600 euros.

Después de esta sanción, hay otro trámite más que deberán cumplimentar: demostrar la procedencia lícita del dinero y hacer frente a la tributación correspondiente en el caso de que no lo haya hecho hasta el momento.

La procedencia lícita del dinero deberá acreditarse debidamente, porque en el caso de no hacerse bien el dinero se puede quedar en manos del Tesoro del Estado y permanecer requisado mientras no se demuestre su origen.