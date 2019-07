Hacienda contrata las obras previas para reformar su sede en Málaga La construcción del edificio de la avenida de Andalucía concluyó en 1979. / Salvador Salas La Agencia Tributaria saca a concurso la demolición interior del edificio para hacer un diagnóstico exacto de los daños detectados en la estructura que han motivado su desalojo FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Miércoles, 3 julio 2019, 00:13

La Agencia Tributaria sigue dando pasos para acometer la rehabilitación integral de su sede central en Málaga para corregir los daños detectados en la estructura de este edificio ubicado en la avenida de Andalucía. Si hace dos semanas se acometía la mudanza de los primeros departamentos que serán reubicados en cuatro locales que han sido alquilados (el segundo traslado será a mediados de mes y el último, en septiembre), Hacienda ya ha iniciado los trámites para contratar las obras de demolición de todo el revestimiento de los techos y tabiques, que se ejecutará cuando el inmueble esté completamente vacío y que permitirá dejar a la vista toda la estructura para hacer un diagnóstico más preciso sobre el alcance del debilitamiento que presenta desde su construcción a finales de los años 70.

Estos trabajos, que han salido a concurso con un presupuesto de 948.531 euros y una duración aproximada de siete meses, darán pie a la redacción del proyecto de ejecución de la reforma integral de este inmueble de 15 plantas (11 en superficie, una de semisótano y tres bajo tierra) y 22.832 metros cuadrados construidos. En un estudio de patologías realizado en junio de 2017 se advertía de que «bajo las condiciones actuales los forjados no pueden garantizar las condiciones de seguridad y estabilidad de la estructura del inmueble» y de que «el hecho de que hasta el momento no se haya producido el colapso de la estructura es que en ningún momento se han superado las cargas límite de los forjados». Como medida preventiva, se apuntalaron los sótanos y se reubicaron servicios para limitar el aforo en algunas zonas.

Hasta que no se haga ese análisis definitivo de todo el forjado (entre el proceso de licitación, estudio de ofertas, adjudicación y ejecución no sería antes de la primavera de 2020) no se podrá calcular el coste de esta rehabilitación, pero de momento se estima en unos cuatro millones de euros. Un montante que se sumará a los 15 millones que saldrán de las arcas públicas durante los siete años (prorrogables por hasta tres años más) por los que han sido arrendados los cuatro inmuebles donde serán repartidas las distintas áreas de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio de Hacienda, así como a los 1,3 millones destinados a costear parte de los trabajos de adaptación de las futuras oficinas.

Reubicación por fases

Los primeros en mudarse han sido los 96 trabajadores de áreas no operativas del órgano estatal (Jefatura, Gestión, Secretaría General, Informática, Servicio Jurídico y las secciones sindicales) que durante el fin de semana del 21 al 23 de junio (para no afectar a su actividad diaria) fueron trasladados a la entreplanta del edificio Rialto de la calle Hilera, que hasta hace una década albergó varios juzgados. El próximo movimiento se espera entre el 19 y el 21 de julio, cuando está prevista la mudanza de los 126 empleados del área de Inspección a la segunda planta de oficinas del centro comercial Málaga Plaza. A falta de concretarse el calendario exacto para la reubicación de los 42 funcionarios que irán al inmueble de la Aduana Marítima que la Agencia Tributaria posee en el Muelle de Heredia, no será hasta comienzos de septiembre cuando se haga efectivo el traslado de los 264 puestos de las áreas de Gestión, Recaudación e Información al Ciudadano que pasarán a prestar servicio en el edificio de la calle Héroe de Sostoa que hasta hace poco más de un año ocupaban el centro de oportunidades y un supermercado de El Corte Inglés.

De forma paralela, y en otro procedimiento administrativo independiente, el puzle se completará con la planta de un edificio de oficinas con fachada a la avenida de Andalucía y la calle Compositor Lehmberg Ruiz (justo encima de la tienda de Cortefiel) que fue sede de la Cámara Agraria y al que irán los departamentos del propio Ministerio de Hacienda y de organismos como el Catastro o el Tribunal Económico-Administrativo.