Hacienda Cabello sigue sin acceso El acceso principal a la barriada por la avenida Lope de Vega continúa cortado por las obras. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Lunes, 22 octubre 2018, 07:58

Los vecinos de Hacienda Cabello se echan a temblar cada lunes cuando arranca la semana por los atascos que dicen tienen que soportar debido a que el acceso principal de la barriada por la avenida Lope de Vega sigue sin abrirse a causa de las obras que se realizan en la zona. Según Manuel Recaj Plaza, un vecino de la barriada, los atascos se repiten a primeras horas de la mañana de los días laborales al coincidir la entrada al colegio de los Olivos y la Universidad Laboral por el único acceso que disponen hasta ahora. El acceso a Hacienda Cabello por la avenida Lope de Vega fue cortado en abril pasado debido a las obras de construcción que se vienen realizando en la zona. La empresa encargada de las obras se comprometió entonces a que en un plazo de 13 semanas finalizarían las mismas. Sin embargo ya han transcurrido más de 26 semanas y el principal acceso a la barriada permanece cortado, generando retenciones, ya que la única salida que tienen como alternativa es por calle Julio Verne, por donde se accede a los centros educativos de la Universidad Laboral y el colegio de los Olivos. Además se da la circunstancia de que en la actualidad también se están realizando unas obras en dicha calle, por lo que la circulación se hace más difícil todavía. La asociación de vecinos Rappa Cabello expresó recientemente su indignación con el desarrollo de las obras al no haber abierto ya la calle y no haber agilizado las obras y cumplido los plazos de tiempo de ejecución. Según fuentes municipales, aún se está tramitando la acometida provisional del alumbrado público y se están terminando unas reparaciones, por lo que hasta el momento el Ayuntamiento no ha podido recepcionar las obras.

Multas en el aparcamiento del Clínico

«¿Por qué se multa a los vehículos estacionados en el parking del Hospital Clínico?», se pregunta Alex Barrera. «Todos los días está igual dicho parking, porque no hay suficientes plazas que abarquen tanto a trabajadores del hospital, como enfermos y familiares. Cualquier malagueño sabrá y conocerá la realidad de lo que hablo, los vehículos aparcan en hilera entre las calles donde los otros están aparcados en batería, ya que hay espacio suficiente para unos y otros». «Ese día algún policía local de nuestra ciudad que se levantó con el pie izquierdo o bajo la orden de algún superior, decidió multar a toda la hilera de coches, entre ellos el de mi novia», dice. «A diario multan a cientos de vehículos en dicho parking ( ). Pero más lamentable aún me parece que se dedique su tiempo y los recursos de la Policía Local en denunciar y no en la seguridad ciudadana. Y más si cabe el denunciar vehículos de padres/hijos con un familiar enfermo o servicio sanitario». Agrega que «para mas inri, al llegar la carta de la denuncia al domicilio, la dirección de la denuncia viene inventada por el policía o agente que la tramitó (C/Jiménez Fraud, número 2), con el motivo, «estacionar obstaculizando la circulación». Pero en el boletín de denuncia que dejó el agente en el parabrisas del coche, pone «estacionar en plena calzada» y el lugar «h. clínico». Por lo tanto no entiendo como dista un punto de otro 500m. Espero me den una respuesta coherente y estas palabras no caigan en saco roto».