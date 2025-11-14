Yolanda Gómez (Vox): «Hay malagueños de segunda, los que pagan las zonas verdes públicas en entidades de conservación»

Ha habido una sentencia que lo ha cambiado todo. Pero para eso, unos vecinos, la junta de propietarios del sector de El Pato II, tuvieron ... en 2021 que ir a los tribunales en contra de la Gerencia de Urbanismo, que les aprobaba como entidad de conservación por tiempo indefinido, lo que les obligaba a pagar una cuota por el mantenimiento de zonas verdes, que son de uso público, pero que se habían realizado a raíz de las obras de la urbanización, como adelantaba Jesús Hinojosa en este periódico.

El TSJA en una sentencia firme les ha dado la razón, es decir que el Ayuntamiento de Málaga no puede imponer por tiempo ilimitado a una entidad vecinal de conservación que costee el mantenimiento de zonas ajardinadas que son de uso público. ¿Cómo lo han venido realizando? «La conservación de estas zonas ajardinadas se realiza imponiendo a los residentes de la promoción una cuota destinada específicamente al pago de estos espacios que son de uso público», como explica la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, quien subraya que el TSJA no deja dudas de que esta figura la entidad urbanística de conservación debe tener un tiempo determinado, y que «el mantenimiento en el tiempo por parte del Ayuntamiento para no hacer frente a sus obligaciones es un engaño y una estafa a los vecinos», como puntualizó.

De hecho, Vox ha exigido una comparecencia a la concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, en la que se centra en el objeto del litigio de los vecinos de El Pato II, las zonas verdes, y le exige saber cuántas comunidades de vecinos están haciendo frente a una doble imposición como son los gastos que conlleva costear zonas verdes que son públicas así como el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), motivo por el que considera que «hay malagueños de primera, y malagueños de segunda, que son los que todavía están pagando espacios y servicios como el mantenimiento de jardines, alumbrado o limpieza viaria, pese a que esas zonas forman parte de la red urbana general y son de uso público».

Para la viceportavoz de Vox, las entidades urbanísticas de conservación, de las cuales indica que en un primer vistazo existen en Guadalmar, El Limonar, El Mayorazgo, Los Almendrales, El Pato, Parque Clavero o Colinas del Limonar no pueden estar costeando sine die espacios que debería mantener el Ayuntamiento de Málaga, al que le exige que cumpla con la sentencia del TSJA en Málaga, que indica que deben constituirse para un tiempo delimitado, es decir con una temporalidad fijada y que por tanto, «el Consistorio recepcione lo antes posible los espacios y servicios que son públicos», lo que podría hacerse, según explica, «a través de un plan municipal dado el elevado número de entidades de conservación que operan en la ciudad».

Gómez exige que los presupuestos de 2026 lleven una partida para que el Ayuntamiento recepcione estas zonas públicas

Hay distintas tipologías de entidades de conservación constituidas, explica Gómez, que es abogada, y también hay otras circunstancias como «el Cerrado de Calderón, urbanización o barrio en el que no hay una entidad de conservación constituida y el Ayuntamiento no ha recepcionado las zonas públicas y están abandonadas, y hay un tercer caso, las comunidades de propietarios que están manteniendo zonas públicas, cuyo coste también le compete al Ayuntamiento», subraya.

Gómez entiende que las zonas públicas, por seguridad y por el interés general, el Ayuntamiento es el que debe hacerse cargo de ellas sin más dilación. La concejala de Vox ha llevado también este asunto a la comisión de Economía, en la que «insta al Ayuntamiento de Málaga a incluir en los presupuestos municipales de 2026 la dotación económica necesaria para asumir el mantenimiento de zonas verdes, alumbrado, limpieza viaria y otros servicios actualmente gestionados por las entidades de conservación que han perdido su obligación de conservación indefinida, conforme a la Sentencia número 2390/2023 del TSJA».

Ampliar El portavoz socialista, Dani Pérez, con otros concejales del grupo municipal en Teatinos.

PSOE. Dani Pérez: «El Ayuntamiento debe asumir sus competencias con las entidades de conservación que se encuentran integradas en la ciudad»

Si las entidades de conservación van a las comisiones de Medio Ambiente y Economía, también lo harán a la de Urbanismo, a la que llegan de la mano de los socialistas. El portavoz, Dani Pérez, exige al equipo de gobierno del PP que el Ayuntamiento asuma las competencias sobre las entidades de conservación urbanística que ya se encuentran integradas en la ciudad. «El alcalde ya no puede seguir jugando con los intereses de los malagueños y malagueñas. Estas zonas son parte de la ciudad y, por tanto, el Ayuntamiento debe hacerse cargo de ellas. Lo dice la ley y ahora también la justicia», afirmaba durante una visita a Teatinos con miembros de su grupo municipal.

Por su parte, el edil socialista Mariano Ruiz Araujo explicó que en 2021 presentaron una moción solicitando un listado actualizado de las entidades de conservación y una planificación para su recepción progresiva por parte del Ayuntamiento. «Entonces el PP hizo oídos sordos, aplicando su habitual rodillo. Hoy la justicia nos da la razón. Hay vecinos que pagan sus impuestos como todos y además tienen que abonar cuotas a entidades de conservación para mantener zonas que son de uso público. Eso es una doble carga y una desigualdad que el Ayuntamiento tiene que corregir», puntualizó.