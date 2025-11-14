Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, en el grupo municipal en la segunda planta del Ayuntamiento de Málaga. P. R. q
La Casona del Parque

Yolanda Gómez (Vox): «Hay malagueños de segunda, los que pagan las zonas verdes públicas en entidades de conservación»

La viceportavoz critica que los ciudadanos paguen equipamientos públicos sin corresponderles, indica que es «un engaño del PP» y exige que el Ayuntamiento de Málaga que los recepcione. El PSOE también hace valer la sentencia del TSJA

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

Ha habido una sentencia que lo ha cambiado todo. Pero para eso, unos vecinos, la junta de propietarios del sector de El Pato II, tuvieron ... en 2021 que ir a los tribunales en contra de la Gerencia de Urbanismo, que les aprobaba como entidad de conservación por tiempo indefinido, lo que les obligaba a pagar una cuota por el mantenimiento de zonas verdes, que son de uso público, pero que se habían realizado a raíz de las obras de la urbanización, como adelantaba Jesús Hinojosa en este periódico.

