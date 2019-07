El Gobierno reitera su compromiso con el auditorio para Málaga justo ahora que ha sido elegida como sede de los Goya El alcalde y el delegado del Gobierno en Andalucía abordan en una reunión los asuntos que atañen a la capital PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 31 julio 2019, 13:42

Era inevitable que siendo Málaga la sede de los Goya no se hablara de la oportunidad perdida de que hubiera tenido un auditorio para la ocasión. De hecho, el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Hernández, que ha estado esta mañana entrevistándose con el alcalde Francisco de la Torre expresó el compromiso del Gobierno con esta instalación, aunque no dudó en decir que para que saliera adelante el proyecto en el puerto primero era necesario que hubiese un acuerdo de todas las administraciones que estaban implicados en el mismo (es decir Gobierno central, autonómico, Diputación y Ayuntamiento de Málaga). De hecho, Hernández inició su intervención felicitando a Málaga y a De la Torre por la concesión de la gala de los premios Goya 2020.

«Alcalde, creo que es un gran logro para la ciudad de Málaga, para el Ayuntamiento y para Andalucía porque significa una nueva vinculación de Andalucía con los Goya y un impulso a la industria cultural de la comunidad autónoma, que es algo que hay que destacar, no sólo en términos de imagen sino en términos de la aportación de industria cultural a nuestro PIB», subrayó.

El alcalde no dudó en usar la oportunidad que le brinda los Goya a la ciudad para hacer valer, a preguntas de este periódico, que es lógico que este tema cobre más impulso. Pero, puntualizó que aunque no estuvieran los Goya, «el auditorio es una necesidad, no sólo de la ciudad sino del área metropolitana, es de la provincia, de la región andaluza, porque Andalucía del Mediterráneo carece de auditorios a la altura de los que hay en el conjunto de España.

Volviendo a la celebración de los Goya en la capital, De la Torre expresó que aunque se han buscado soluciones alternativas como el Palacio Martín Carpena, esto pone de relieve que con un auditorio no hubiera sido necesario. Sin embargo, subrayó que en este caso, el vicepresidente de la Academia del Cine decía ayer «que la experiencia de Málaga le va a permitir que sea distinta, que espacios de uso aparentemente difíciles de adaptar a esta finalidad, se van a adaptar muy bien y abren a Málaga un camino de presencia en el mapa español y añadió que «cada manifestación cultural que tenga el adjetivo español, de España, al final nos une, es el cine que nos une, son los premios que nos unen».

No obstante, los Goya le hizo retomar el hilo al primer edil de que el auditorio para Málaga no hay que olvidarlo. Y pasó a reseñar que primero había que conseguir que el espacio del puerto quede libre del uso portuario que tiene ahora mismo, buscar alternativas compensatorias en la ciudad misma y revitalizar los compromisos que se pusieron en marcha cuando el informe CORA hablaba de la eliminación del consorcio, de las administraciones Gobierno, Junta, Ayto y Diputación, que debían realizar los acuerdos necesarios para que las obras se hicieran. «Yo luché para que el consorcio no se disolviera, pero sólo con la promesa de que se hicieran esos convenios, y esos hay que hacerlos. Esos compromisos obligan a los gobiernos, cambien las personas y cambien los partidos, quien sea, tienen para mí una obligación institucional, y estoy seguro de que sabrán estar a la altura tanto el Gobierno nacional como el autonómico».