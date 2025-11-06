Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Gobierno destinará 133 millones al Puerto de Málaga hasta 2029

El ministro Puente anuncia una inversión de 1.300 millones de euros para Andalucía, de los que Algeciras se llevará casi la mitad

E. Press | SUR

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:36

El Gobierno ha anunciado que invertirá 133 millones de euros hasta 2029 en el Puerto de Málaga. Así lo ha anunciado este jueves el ministro ... de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha señalado que el Ejecutivo central destinará más de 1.300 millones de euros de inversión en los puertos del sistema portuario de titularidad estatal en Andalucía desde 2025 hasta 2029, lo que «permitirá a estas infraestructuras estratégicas del Estado mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento», ha indicado.

