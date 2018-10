Gámez no ve «necesario» crear un plan especial contra la violencia en la Costa del Sol

«Pude estudiar el bachillerato gracias a un benefactor anónimo»

Unos minutos antes de comenzar la entrevista como tal, el programa 'La Alameda' emitió un vídeo sobre María Gámez en el que se hacía referencia a sus orígenes en una familia con pocos recursos. «Pude estudiar el bachillerato gracias a un benefactor anónimo», reconoció la subdelegada, que relató que en aquellos años era algo «habitual» aunque ahora suene extraño. «Nunca supe quién era, y siempre me quedará la duda de si al verme dedicada a la política se habría arrepentido o no», comentó entre risas.

Precisamente, su brillante carrera como funcionaria pública del 'grupo A' es lo que posibilitó que pudiera ser elegida como subdelegada;un nombramiento relativamente llamativo teniendo en cuenta que dos años antes abandonó la política tras no poder ser alcaldesa de Málaga después de los comicios de 2015. «A veces piensas que puedes ser tú la razón por la que no se consiguen los resultados. Por eso y porque creo que tiene que entrar gente nueva es por lo que me fui para no volver», admitió, aunque luego afirmó que le llegó una propuesta (la de la Subdelegación) que no se esperaba. «La vuelta es difícil de explicar, porque al final es más fácil salir de la política que entrar en ella. Pero al final dije que sí a volver por la felicidad que me produjo el cambio de gobierno. Aun así, nunca me he arrepentido de haberme ido. Para mí era importante, pero no vital», explicó.

Sobre el futuro en la Casona del Parque, Gámez defendió la candidatura de su compañero Daniel Pérez, y le recomendó –en contraposición a De la Torre– que tenga «su propio estilo de gobernar». Antes de terminar esta primera parte, relató el porqué de su origen ideológico: «Mi madre me dijo que no podíamos ser conservadores porque no teníamos nada que conservar».