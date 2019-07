Gamarra-Miraflores de los Ángeles: los estragos del botellón Papelera situada en un parque infantil repleta de latas. Residentes de la zona denuncian que un grupo de jóvenes hace botellón en el parque que se encuentra en la plaza Aurelio Gomollón JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ Viernes, 26 julio 2019, 11:07

Pasar la tarde en un parque infantil con tus hijos es un pasatiempo muy recurrido por muchas familias malagueñas. Esta situación se acrecienta en la época estival con las vacaciones veraniegas. Sin embargo, los residentes de la zona de Gamarra y Miraflores de los Ángeles denuncian que en el parque que se encuentra en la plaza Aurelio Gomollón se produce un botellón organizado por un grupo de jóvenes.

José Subiri, un vecino del barrio, afirma que esta situación se produce a diario y que es bastante desagradable. «Es un botellón continuo junto a un parque infantil, en el cual la cerveza no se bebe sino que casi se bañan con ella», comenta Subiri. Pero es que además dejan sus desperdicios por los alrededores del parque, provocando suciedad y malos olores. Se trata de una práctica que sin duda es un mal ejemplo para los más pequeños que observan esta situación habitualmente, es por esto un problema que va más allá de la suciedad de la zona. «Además de fumar, y no solo tabaco, están al lado de unos niños que están en el parque jugando», comenta este ciudadano que no quiere que se repitan estos episodios de jóvenes bebiendo en plena calle junto a los niños.

Muchos de los restos tirados en el suelo son de cristal y aparecen en ocasiones rotos. Todo esto supone un peligro en una zona recreativa para niños, que pueden cortarse con algunos residuos de las botellas.

Desperdicios en el parque. Rotonda con la fuga de agua. Detalle de la tubería.

Avenida de Jenofonte: tubería rota en el cónsul

La rotonda que conecta la avenida de Plutarco con la avenida de Jenofonte, en la barriada de El Cónsul, presenta una tubería rota. Varios vecinos de la zona han denunciado la situación. La rotura producida en un árbol presenta una continua fuga de agua que puede provocar un tropiezo a los viandantes. Además, este problema provoca que la acera presente un aspecto descuidado. Los residentes confirman que el problema persiste desde hace unos días.