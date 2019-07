El futuro outlet de lujo de Plaza Mayor toma forma 02:25 Gran plaza central del outlet en donde se ubicarán las marcas más importantes. / Salvador Salas Las obras del Málaga Designer Outlet están muy avanzadas, por lo que el centro podría abrir en noviembre JUAN SOTO Málaga Domingo, 28 julio 2019, 00:42

Como una pareja primeriza que está a punto de tener a su primer hijo, el grupo McArthurGlen no quiere dejar nada al azar para el día del parto. Cuando faltan menos de cinco meses para la apertura del Málaga Designer Outlet, el primer centro de lujo que la compañía inglesa va a abrir en España, sus máximos responsables se muestran nerviosos e ilusionados mientras muestran las obras del que será su primogénito. «Todas las aperturas son especiales, pero en esta tenemos puestas muchas esperanzas», aseguran mientras explican con mimo cada uno de los detalles de un proyecto que aspira a atraer al turista de compras a la provincia.

Pese a no ser habitual en este tipo de obras, en donde los empresarios cuidan la estética hasta el más mínimo detalle, este periódico ha podido visitar las obras del futuro centro que abrirá a lo largo del próximo otoño (previsiblemente en noviembre) y que contará inicialmente con un centenar de tiendas sobre una superficie de 17.500 metros cuadrados. 20 meses después de que entraran las primeras máquinas en la parcela, el futuro outlet ya está más que formado y las obras avanzan por encima del 85%. Como maestro de ceremonias se ofrece José Luis Arenas, director de operaciones de McArthurGlen en España. «Tal vez pecamos de prudentes al hablar de fechas, pero no queremos dejar nada al azar», resume.

Lacoste, Diesel, Roberto Verino, Ralph Lauren o Elena Miró ya han confirmado que abrirán una tienda en la futura superficie

Lo primero que llama la atención del centro es su estética: el recinto recrea una trama urbana de estética andaluza. Aunque los comercios se distribuyen en una planta única, el complejo está construido a doble altura y en la planta superior se colocarán, a modo de atrezzo, balcones, macetas e incluso cortinas. Los responsables del proyecto explican que el objetivo es animar a los clientes a pasear y conocer todas las tiendas. «Hemos realizado un gran esfuerzo para recrear esta trama», dicen.

Málaga Designer Outlet se distribuye en torno a una gran plaza central denominada internamente plaza oval, aunque de momento no han decidido el nombre que tendrán las calles el día de la apertura. El centro tendrá dos accesos principales y estará unido con el actual Plaza Mayor por cuatro entradas (dos con la zona de 'shopping', una con el actual aparcamiento en superficie y otra con el edificio de ocio). En concreto, los usuarios de Plaza Mayor podrán acceder al outlet por la antigua plaza del Agua (donde está la zona gourmet), por la plaza más próxima a Mercadona, y por el acceso central del edificio de compras (donde está la estatua del toro).

En la plaza principal llama poderosamente la atención una gran pérgola que será utilizada por uno de los cuatro negocios de restauración que habrá en todo el complejo. Este gran espacio contará con unos toldos que se podrán recoger y una fuente de chorros para paliar el calor en las horas centrales del día. Se prevé sea aquí también donde se desarrollen todas las actividades de promoción del complejo, ya que es el espacio más abierto.

Alrededor de esta plaza se van a ubicar las principales marcas de moda del centro, las que deben ejercer el mayor efecto llamada. En concreto, en la parte más próxima al edificio de compras de Plaza Mayor se ubicará el local más grande de todo el recinto, un espacio de unos 1.200 metros cuadrados de superficie, y algunas de las marcas más exclusivas. Aunque de momento apenas han trascendido los nombres de las firmas que se instalarán por los diferentes contratos de confidencialidad, se espera la llegada de Michael Kors, Armani, Versace, Prada, Dolce&Gabbana o Bulgari, ya que son marcas habituales en todos los centros de esta empresa, y que ofrecerán descuentos habituales de entre el 30 y el 70% durante todo el año.

Los locales en el centro tendrán una superficie media de 200 metros cuadrados, aunque habrá de diferentes tamaños en función de las necesidades de los operadores. Inicialmente ya han confirmado su presencia firmas como Diesel, Lacoste, Antony Morato, Elena Miró, Columbia, Ecco, Birkenstock, Haribo, Roberto Verino, Zwilling J.A. Henckels o Ralph Lauren, que incluso han comenzado a buscar personal a través de diferentes portales especializados. Algunos de ellos incluso ya han ocupado sus locales en el centro o están a punto de hacerlo para comenzar a adecuar sus locales.

Desde McArthurGlen se muestran especialmente satisfechos al hablar de la cartera de marcas que han conseguido y aseguran que todas han mostrado su predisposición desde el primer día. «Hemos visto que las marcas apuestan por Málaga porque tiene una mezcla de población local y de turismo». De hecho reconocen que ha sido complicado seleccionar a las firmas que estarán en esta primera fase porque hay muchos interesados.

Los responsables de este futuro proyecto comercial explican que no habrá duplicidad de tiendas y que las que se instalen en el outlet no estarán en Plaza Mayor. «Hay algunas que han decidido dejar el centro comercial para venirse con nosotros», dicen. No obstante, consideran que los centros no se pueden hacer competencia porque los perfiles de clientes son diferentes. «El que necesita dos pantalones se va al centro comercial; mientras que el cliente del outlet viene a pasear en busca de ofertas», diferencian de forma gráfica.

Cuatro locales de restauración

En el futuro centro sólo habrá cuatro locales de restauración y estarán estratégicamente repartidos por todo el recinto. Uno de ellos se ubicará en la plaza principal, otro junto a la zona verde que unirá el outlet con el edificio de moda de Plaza Mayor, y los otros dos estarán ubicados en las esquinas más próximas al edificio de Porcelanosa y al actual karting. Todos tendrán terraza y unos toldos con agua por aspersores para refrescar a los clientes.

Al mismo tiempo que se concluyen los trabajos en el interior del outlet, el grupo McArthurGlen ya ha comenzado las obras en los nuevos accesos al centro, que es una de las condiciones para poder abrir el futuro recinto. Los responsables del outlet deben construir dos nuevos carriles junto a la MA-20 para que la autovía no se sature por el aumento de vehículos que deberá soportar la vía. La actuación contempla crear un vial de acceso directo al centro para evitar que los vehículos que acceden desde Málaga deban entrar en la actual rotonda del Campo de golf.

Los trabajos, encargados a la empresa Sando, comenzaron el pasado mes de junio y tienen un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que podrían estar listos para noviembre y, por tanto, la previsible apertura del centro en esa fecha.

De forma paralela, desde la empresa aseguran haber comenzado ya con el trabajo previo a la segunda fase del proyecto, que contempla la ampliación hasta las 170 tiendas y los 30.000 metros cuadrados con una inversión global de 140 millones. Aunque el objetivo prioritario es la puesta en marcha de esta primera fase, la idea es no demorar en exceso la continuación para convertir a Málaga en un destino de clientes de lujo.