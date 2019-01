El futuro consejero de Economía de la Junta apuesta por una universidad tecnológica 'de élite' para Málaga Rogelio Velasco Pérez. / SUR Nacido en Sevilla, Rogelio Velasco se doctoró por la UMA, donde fue profesor titular antes de ganar la cátedra en Granada FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 18 enero 2019, 00:52

Rogelio Velasco Pérez, el futuro consejero andaluz de Economía, Innovación y Conocimiento (con competencias en universidades), se ha mostrado partidario de crear una universidad 'de élite' centrada en temas tecnológicos en Málaga. Así lo declaró el pasado mes de julio, en un foro de economía del Grupo Joly. En esta reunión de expertos economistas, y preguntados sobre el momento de la economía andaluza y española, Rogelio Velasco comentó algunas cuestiones «estructurales y a largo plazo» que consideraba necesario abordar, y en concreto afirma: «Merecería la pena crear una universidad de élite. Que debería estar en Málaga y centrada en materias científicas y tecnológicas».

También se refirió a cuestiones educativas, y en concreto sostiene en este mismo foro de debate: «Hay que revisar la formación económica y empresarial que se le da a los chavales andaluces. Alguna vez ha caído en mis manos un libro de texto de Economía y la conclusión es que es mejor que eso no se imparta, porque aparecen los empresarios como especuladores, explotadores, oportunistas…».

Rogelio Velasco es actualmente profesor del área de emprendimiento en el Instituto de Empresa Business School, con sede en Madrid, en los programas MBA Internacional, Management y Executive.

Natural de Sevilla, en su universidad estudió Económicas, aunque se doctoró en la misma materia por la Universidad de Málaga. Después, ha trabajado como investigador en la Universidad de California, Berkeley (1990-93), y en el Center for Entrepreneurship and Innovation de la Stern School of Business de la New York University (2011). Fue consultor del Banco InterAmericano de Desarrollo/Banco Mundial en Washington, DC (1992). Ha sido profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Málaga y catedrático de la misma disciplina en la Universidad de Granada.

Trabajó durante 10 años en Telefónica en diferentes puestos de responsabilidad: director de finanzas en el departamento de finanzas de corp; director de inversiones de Telefónica Venture Capital y jefe de la unidad de contenidos corporativos.

Antes de unirse a IE para enseñar Emprendimiento, trabajaba en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, Centro de Emprendimiento e Innovación.

Actualmente, sus intereses se centran en los procesos innovadores en grandes empresas y en el análisis de las actividades de Venture Capital en compañías de alta tecnología y en empresas de sectores maduros y tradicionales.

Velasco ha mantenido una relación fluida con la universidad en la que se doctoró y en la que impartió clases. Así, en el curso 2006/07 participó en las III Jornadas de Economía Española, con una conferencia titulada 'Crecimiento e internacionalización de la gran empresa española: el caso de Telefónica'.

Análisis económicos anuales

Rogelio Velasco es un gran conocedor de la economía andaluza, a la que ha dedicado varias publicaciones, entre las más destacadas 'Pensamiento económico en Andalucía (1800-1850)' y 'Aproximaciones al pensamiento económico de Andalucía' (1990). También tiene publicaciones sobre la deuda pública y la hacienda autonómica. Con el profesor de la UMA Joaquín Aurioles ha publicado análisis anuales sobre la economía andaluza en revistas especializadas. Sus publicaciones más recientes están centradas en temas de emprendimiento. También ha escrito artículos sobre la industrialización en Málaga, en concreto un trabajo dedicado a Manuel Agustín Heredia.

Velasco es aún vocal del Observatorio Económico de Andalucía, una asociación independiente creada en 1990 por un grupo de economistas con el objetivo de analizar y reflexionar sobre la realidad socioeconómica andaluza, elaborar estudios e informes y colaborar en el desarrollo de la región.

Esta sería su primera incursión en la actividad pública. Tras el reparto entre PP y Cs de las áreas que gestionará cada uno, el partido naranja se quedó con las de impulso económico, sobre todo a emprendedores y autónomos. Estas materias así como las de universidad caerán bajo la responsabilidad de Velasco si este se confirma como consejero. Rogelio Velasco tiene vinculaciones con dirigentes del PSOE. El economista, de 61 años, estuvo casado con la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ahora pareja del ministro de Exteriores, Josep Borrell.