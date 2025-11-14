Francisco Salado denuncia la difusión de un perfil suyo falso de Facebook

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado, ha alertado este viernes de la difusión de un ... mensaje desde un perfil falso de Facebook con su nombre. «Cuidado si estás recibiendo un mensaje desde este perfil. No aceptes», ha indicado el político malagueño quien ha asegurado, además, que ya ha trasladado el asunto a la Guardia Civil para su pertinente denuncia.

Salado ha explicado en redes sociales lo ocurrido con una foto del presunto mensaje que está llegando a contactos suyos de Facebook invitándoles a formar parte de un grupo de WhatApps. El mensaje se presenta como una 'Invitación especial de Francis Salado' y se ilustra con una foto del regidor rinconero (la misma que el político usa de perfil en X).

El texto del mensaje que se difunde dice lo siguiente: «Hola, para informar al público español sobre política internacional, finanzas, mercado inmobiliario y capital riesgo, vamos a crear un grupo de WhatsApp». En el mensaje se explica, además, que dicho grupo es «totalmente gratuito y abierto». Fuentes cercanas al presidente de la Diputación de Málaga han explicado a SUR que el asunto ya está en manos de la Guardia Civil. Han insistido, además, en no pinchar o aceptar la invitación de dicho mensaje.