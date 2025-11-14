Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del mensaje falso difundido en redes. SUR

Francisco Salado denuncia la difusión de un perfil suyo falso de Facebook

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón ha trasladado a la Guardia Civil la difusión de un mensaje el que se invita a formar parte de un grupo de WhatsApp: «No aceptes»

SUR

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:40

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado, ha alertado este viernes de la difusión de un ... mensaje desde un perfil falso de Facebook con su nombre. «Cuidado si estás recibiendo un mensaje desde este perfil. No aceptes», ha indicado el político malagueño quien ha asegurado, además, que ya ha trasladado el asunto a la Guardia Civil para su pertinente denuncia.

