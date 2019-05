Fomento exige a Plaza Mayor cambios en la obra de sus accesos para no colapsar el tráfico Los promotores del centro comercial modifican el proyecto para no afectar a los carriles de la autovía de Guadalmar en pleno verano JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 8 mayo 2019, 00:54

La combinación 'obra y verano' en uno de los puntos más conflictivos del tráfico en Málaga, la autovía de Guadalmar, ha puesto en alerta al Ministerio de Fomento en relación al proyecto previsto para mejorar los accesos al centro comercial y de ocio Plaza Mayor, con motivo de su ampliación con un espacio de excedentes de fábrica de moda y complementos de primer nivel bautizado como Designer Outlet Málaga. Como ayer informó este periódico, la mejora de los accesos consiste, por un lado, en la ampliación de la autovía de Guadalmar en dos carriles más en sentido Cádiz desde el enlace situado junto al centro comercial Leroy Merlin; y, por otro, en la creación de un ramal de incorporación directa desde la autovía para evitar la saturación de la rotonda del parador del campo de golf.

No obstante, uno de los puntos clave de esta obra de ampliación de dos a cuatro carriles en sentido Cádiz de la autovía de Guadalmar (MA-20) es su ejecución a la altura del paso superior que conecta las superficies comerciales situadas al este de Plaza Mayor con la carretera del campo de golf. Para poder habilitar los dos carriles adicionales es necesario desplazar los pilares laterales de este puente en unos tres metros, una operación para la que también resultaría necesario reforzar la columna central de la pasarela, lo que obligaría a ocupar la mediana durante los trabajos y provocar alteraciones en los carriles de la autovía, aunque se mantendrían en el mismo número que actualmente, dos por cada sentido.

Ante esta circunstancia, el Ministerio de Fomento ha pedido a los promotores de la ampliación comercial de Plaza Mayor, McArthurGlen y Sonae Sierra, asesorados por la consultora Ejecución del Planeamiento, que presenten un estudio de alternativas para minimizar las afecciones al tráfico. La Dirección General de Carreteras considera en un informe que esta intervención viaria «puede producir, durante su ejecución, importantes afecciones al tráfico y a la seguridad vial» en una autovía que, según datos difundidos hace dos años, registra una intensidad media diaria de 78.456 vehículos.

Deben desplazar los pilares de un puente que cruza la MA-20 a la altura de San Julián

Según aseguraron fuentes cercanas al proyecto de ampliación de Plaza Mayor, ante esta advertencia de Fomento, el proyecto de ampliación de los vanos del mencionado paso elevado ha sido ya modificado de forma que no será necesario intervenir en la mediana central de la autovía para reforzar el pilar central. «En ningún momento se va a afectar al tronco principal de la MA-20», remarcaron las fuentes, que detallaron que esta solución va a incrementar en unos doscientos mil euros el coste de las obras, que están valoradas en 5,5 millones de euros. La alternativa pasa por ejecutar la remodelación y adaptación del tablero del puente mediante elementos prefabricados que disminuyen los trabajos 'in situ'. No obstante, admitieron que podrían producirse afecciones muy puntuales al tráfico de la autovía cuando llegue el momento de 'coser' los dos nuevos carriles con los que se amplían hacia al norte los actuales.

Para esta operación viaria, pendiente aún de la autorización por parte de Fomento, se ha estimado un plazo de seis meses que Plaza Mayor prevé acortar a cuatro meses y medio introduciendo doble turno de trabajo durante las obras. Y es que la puesta en funcionamiento del 'outlet', cuyas obras están avanzadas, está anunciada para este año y depende de la puesta en servicio de los nuevos accesos.