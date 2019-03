La Fiscalía asegura que los acusados de asesinar a Pablo Podadera quisieron matarle con la paliza que le dieron Un momento del juicio. / Francis Silva La jueza ha absuelto a los dos procesados por encubrimiento en esta causa, mientras que el tercero continúa en rebeldía ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Jueves, 28 marzo 2019, 13:39

El juicio por la muerte de Pablo Podadera, que falleció tras recibir una paliza en el Centro de Málaga en la noche que celebraba su 22 cumpleaños, afronta ya su recta final. Se acerca el momento en el que los miembros del jurado popular ofrezcan su veredicto sobre lo ocurrido aquella madrugada del 20 de abril de 2017. Unos hechos que, tanto para la Fiscalía como para la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, suponen un asesinato, ya que, según han insistido, Alberto y Alejandro, los dos procesados por el citado delito en esta causa, tuvieron la intención de matar al joven con los golpes que le propinaron, sin darle la más mínima opción de defenderse.

En ambos casos han confirmado su escrito de acusación, en el que solicitan para ellos una condena a 18 años y 20 años de cárcel, respectivamente. En el documento, explicaban que Pablo se acercó a los procesados para mediar en una pelea a la que era ajeno, con la intención de apaciguar los ánimos.

Aseguran que, en ese momento, Pablo recibió «desde atrás, de forma sorpresiva, violentos puñetazos de Alberto (practicante de boxeo) y Alejandro, que impactan contra la sien derecha, con la intención de matarlo, dada su envergadura, potencia y destino de los golpes (la cabeza), comenzando a caer desplomado». Una vez en el suelo, continúan, «recibe igualmente patadas en la cabeza por parte de ambos».

Las acusaciones han insistido en que las pruebas de este caso, como son las imágenes de la cámara de seguridad de la Sala Theatro, en cuyas inmediaciones ocurrieron los hechos, muestran que el ataque contra Pablo por parte de Alberto y Alejandro se produjo de forma sorpresiva, inopinada y sin capacidad de defensa por parte de la víctima. Además, han asegurado, durante la exposición de sus conclusiones ante el jurado, que los procesados dirigieron las patadas y puñetazos contra la cabeza del fallecido, siendo esta parte de cuerpo una zona vital.

Por todo ello, es decir esa intencionalidad de matar al golpear en una zona vital y la incapacidad de defensa de la víctima que esgrimen las acusaciones, la Fiscalía y la letrada que representa a la familia de Pablo han asegurado que los hechos son constitutivos de un asesinato. Además, han aseverado que los acusados de este delito, aunque hubieran bebido y consumido drogas, se encontraban en plena capacidad de conocimiento y no estaban borrachos, ya que también los emplearon para eludir a la acción de la Justicia.

Por su parte, la defensa de Alberto ha insistido en que su cliente golpeó a Pablo en la mandíbula y no en la sien. Siempre, según ha manifestado ante los miembros del jurado, le pegó sin intención de acabar con la vida de la víctima, por lo que considera que los hechos suponen un delito de homicidio por imprudencia y no de asesinato.

La abogada ha indicado que los procesados no tenían ningún motivo para querer matar al joven. Además asegura que su cliente no es una persona agresiva y que no tenía intención de acabar con la vida del fallecido con el único golpe que dice que le dio.

La defensa de Alejandro ha afirmado que hubo una discusión en la que participó la víctima y su amigo. Asimismo, al igual que su compañera que representa a Alberto, ha afirmado que lo ocurrido es compatible con un homicidio por imprudencia y ha negado que haya intención de matar en los golpes propinados por su cliente.

Sobre los dos jóvenes acusados de encubrimiento, la jueza ha absuelto en la que ha sido la última sesión del juicio a estas dos personas. Una tercera, también procesada por este delito, continúa en rebeldía.

Finalmente, los dos acusados de un supuesto delito de asesinato, Alberto a través de la lectura de una carta, han mostrado su pesar por lo ocurrido aquella madrugada. También han pedido perdón a la familia.