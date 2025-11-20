Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos

La fiebre hotelera sigue extendiéndose por los barrios de Málaga, más allá de las fronteras del Centro de la capital. Dos nuevos proyectos han sido ... anunciado por la promotora vasca Hiria para que se desarrollen en los próximos años. Uno de ellos se levantará en un solar de la Alameda de Capuchinos en el que estaba prevista la construcción de 36 viviendas para las que el Ayuntamiento llegó a conceder la licencia de obras hace dos años. El otro reemplazará a un edificio de aparcamientos existente en el número 44 de la avenida de la Paloma, en Carretera de Cádiz.

En el caso del previsto en Capuchinos, será un establecimiento de 130 habitaciones que podría tener una categoría de tres estrellas, según fuentes consultadas, si bien dependerá del operador que finalmente lo gestione. Este proyecto cuenta con diseño del estudio de arquitectura HCP y supone la ejecución de un edificio de unos 4.000 metros cuadrados construidos.

Ampliar Recreación inicial del hotel previsto en un solar de la Alameda de Capuchinos. Sur

Este proyecto hotelero sustituye a uno de viviendas que inicialmente iba a realizarse en este solar, entre la Alameda de Capuchinos y la calle Arapiles, una empinada vía con escaleras que ascienden hacia la calle San Millán. Su promotor era el millonario empresario de origen indio Kabir Chandnani Sukhwani, a través de la sociedad Sankar Nuevo Son Parc Menorca. Los trabajos tendrán que estar sometidos a una vigilancia arqueológica por la presencia de restos del Acueducto de San Telmo, del que se han descubierto una cañería principal, una alcubilla con distribuidor y una tubería del canal secundario.

Muy cerca de ese enclave, en la carrera de Capuchinos, están en marcha las obras para un hotel de cuatro estrellas de la cadena Zenit, para 70 habitaciones, con diseño de la arquitecta vasca Izaskun Larzabal. Será un edificio de planta baja más dos y bajo cubierta que dispondrá de dos sótanos para aparcamientos, cafetería, gimnasio, sala de juegos y piscina en la azotea, entre otros servicios.

Ampliar Recreación del hotel que reemplazará a un edificio de aparcamientos en la avenida de la Paloma. Sur

Por otro lado, desde Hiria también han anunciado un hotel que vendrá a reemplazar un edificio de aparcamientos ubicado en el número 44 de la avenida de la Paloma, en la zona de Carretera de Cádiz. Será un tres estrellas de 175 habitaciones con diseño del estudio de arquitectura Domingo Corpas. El parking será demolido para dar paso a este nuevo establecimiento hotelero, para el que sus promotores tramitan ya los permisos necesarios ante la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Por otra parte, ya han comenzado las obras para otro hotel de cuatro estrellas en el barrio de la Trinidad, en concreto en una parte del amplio solar de la calle Trinidad que existe junto a la trasera de la iglesia de San Pablo. Será explotado por la cadena Radisson, propiedad del grupo chino Ji Jiang, y dispondrá de 102 habitaciones. El proyecto, diseñado por el estudio del arquitecto Moisés Gómez Giner, contempla un restaurante y bar en la planta baja y otro en la azotea, así como una piscina en la tercera planta con vistas al Centro de Málaga. Este hotel se construirá en unos terrenos propiedad del grupo de inversores israelíes White, que en los últimos años se ha hecho con un buen número de solares y edificios del corazón de la ciudad y su entorno más inmediato para desarrollar negocios de alojamientos turísticos y residenciales.