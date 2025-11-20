Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Solar de la Alameda de Capuchinos en el que se ha proyectado un hotel. Sur

Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos

Los establecimientos, de más de un centenar de habitaciones, sustituirán un proyecto de pisos en Capuchinos y un aparcamiento en Carretera de Cádiz

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

La fiebre hotelera sigue extendiéndose por los barrios de Málaga, más allá de las fronteras del Centro de la capital. Dos nuevos proyectos han sido ... anunciado por la promotora vasca Hiria para que se desarrollen en los próximos años. Uno de ellos se levantará en un solar de la Alameda de Capuchinos en el que estaba prevista la construcción de 36 viviendas para las que el Ayuntamiento llegó a conceder la licencia de obras hace dos años. El otro reemplazará a un edificio de aparcamientos existente en el número 44 de la avenida de la Paloma, en Carretera de Cádiz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  7. 7

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  10. 10 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos

Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos