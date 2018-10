La Farola: aviso a navegantes

Escribe Laura Jiménez al periódico y dice que «es difícil encontrar, paseando por los distintos pueblos de España, un faro más descuidado que nuestra farola. He visitado bastantes de ellos y siempre admiro el esmero con el que los mantienen. ¿Por qué será que La Farola –así con mayúsculas– no recibe el mismo trato que sus hermanos? No lo sé y es algo que siempre me pregunto cuando paso a su lado. En varias ocasiones, desde estas páginas, me he quejado a las autoridades competentes, pero también veo que a la mayoría de los malagueños les da igual verla de cualquier manera. No dejemos que cualquiera entre por las ventanas impunemente, las deje abiertas, campe a sus anchas en su interior y destroce algo que está ahí desde hace tantos años. Denunciemos», concluye.

El año pasado, coincidiendo con los dos siglos de historia de La Farola, uno de los símbolos de la ciudad más queridos por los malagueños, la Autoridad Portuaria llevó a cabo una serie de trabajos de mantenimiento del monumento. Además de unas reformas de los interiores del edificio, se realizó la reposición de parte de la vidriera dañada de la cúpula de la linterna. Entonces se anunció que próximamente la luminaria dejaría de funcionar como guía de los barcos, y pasaría a convertirse en un museo sobre la historia marítima de la capital, así como un mirador privilegiado sobre la Bahía.

Con un presupuesto estimado de unos 700.000 euros, el proyecto anunciado contempla poner en valor la primera y la segunda planta y las terrazas, con un programa museológico y de diseño interior que permitirán darle una nueva vida al monumento. Esperemos que ese proyecto no se pierda en un cajón y lo veamos pronto.

Calle Salmos con el pavimento levantado.

Arreglan una calle que está en mal estado en Maqueda

Hace unos días recogíamos la denuncia de unos vecinos relativa al mal estado de la calle Salmos, en la barriada de Maqueda. A la vista de las imágenes que nos enviaban comentábamos que si a una persona normal ya le costaría transitar por esa calle, que está en pendiente y con un pavimento en muy mal estado, ya no imaginábamos cómo sería intentar pasar por allí una persona con problemas de movilidad o quien fuera con un carrito de bebé. Esos mismos vecinos comunicaron ayer que se está procediendo a mejorar el pavimento de esa calle, por lo que se muestran agradecidos.