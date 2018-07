Falta limpieza y sobran restos de poda

Algunos residentes en Cerrado de Calderón se quejan de la falta de limpieza viaria en la urbanización y afirman que se ven muchos restos de poda sin recoger en sus calles. «Por el Camino de la desviación y el paseo del Cerrado de Calderón, que es el acceso a la urbanización desde la avenida Pintor Sorolla, hace meses que no pasa un barrendero», se queja María del Rocío, una residente de la zona. «Su estado de limpieza es deplorable. No sé si las limpiezas y baldeos de choque anunciadas a bombo y platillo por la nueva concejala se hacen utilizando el personal asignado a otras zonas que se quedan sin los servicios básicos», escribe.

Ana Vigar, presidenta de la asociación de vecinos de Cerrado de Calderón, corrobora la queja de esta vecina y asegura que «las calles de la urbanización presentan un estado de limpieza que deja mucho que desear, están sucias y con muchas hojas y residuos de los árboles, lo que no es una justificación para que estén de esa manera», dice. «Echamos en falta más limpieza y más atención por parte de los servicios municipales, porque aunque se trate de una zona en la que hay mucho arbolado, ello no puede utilizarse como una excusa para justificar el estado de las calles», dice. Además se queja de que «hay restos de poda por muchas calles que no se retiran y dan muy mala imagen, independientemente de que algunos sean arrojados sin control.

Otro vecino advierte de que en el paseo de Cerrado Calderón «hay ramas desbocadas de dos o tres árboles, alguna secas y con alto riesgo de caer sobre la calzadas», por lo que manifiesta que «una poda urgente no estaría mal para evitar daños mayores».