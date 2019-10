COSAS DE LA CIUDAD Falta de limpieza y civismo en la zona de Carranque Suciedad acumulada en una calle del barrio de Carranque. ALEJANDRO DÍAZ Martes, 8 octubre 2019, 09:06

Basta con echar un vistazo a las fotografías que nos envía un lector, vecino de Carranque, para comprobar el déficit de limpieza de zonas tales como un parque infantil o una vía principal. Sin embargo, este vecino no pone el acento únicamente en la empresa responsable de la limpieza, sino que también incide en la falta de civismo de una parte de la población que no tiene reparos en tirar cualquier cosa a la acera. Propone dicho lector que se endurezcan las sanciones por estas malas praxis e, incluso, que se cree una brigada de la Policía Local encargada de sancionar a los infractores. Por último, considera que se debería realizar una campaña en la que se den a conocer las sanciones previstas por no contribuir a la limpieza de la ciudad. «Estas imágenes deplorables deben desaparecer si queremos transmitir una imagen bella de nuestra ciudad», concluye.

Basura por toda la acera.