Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina

El docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina falleció este viernes a los 81 años y la misa corpore insepulto tendrá ... lugar este sábado, a partir de las 14 horas, en la iglesia del cementerio de San Gabriel de la capital, según han confirmado a este periódico fuentes consultadas.

Hijo de los propietarios del cine Capitol, Palacio del Cine, Duque y Plus Ultra, Fernández Pelegrina, casado y padre de tres hijos, encaminó sus pasos por el mundo de la educación, donde se licenció en Magisterio. Creó una academia y de ahí dio el salto a la fundación de los colegios Lope de Vega, Alfonso X y Europa, donde impartió clases de Historia y por los que han pasado miles de malagueños, entre ellos Antonio Banderas, como recordaba en una entrevista con este periódico.

Con 39 años le diagnosticaron esclerosis múltiple –enfermedad que le llevó a estar en una silla de ruedas–, pero ello no fue óbice para que desarrollara una ingente actividad de implicación social que le llevó a presidir la Asociación Málaga Siglo XXI y a colaborar con numerosos colectivos y entidades.

A finales de los años ochenta del pasado siglo también entró en política tras recibir una llamada del PP para que fuera en las listas al Senado. «Nunca había pensado en dedicarme a la política, pero vi que así podría hacer cosas por la gente», recordaba en declaraciones a este periódico, donde añadía que fue una de las épocas más bonitas de su vida, pero que también le dio desilusiones.

En la Cámara Alta

Durante dos mandatos representó a la provincia en la Cámara Alta y también fue presidente del PP de Málaga entre 1990 y 1991 en un momento convulso internamente en el partido en la provincia.