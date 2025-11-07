Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernández Pelegrina, en una imagen de 2007 SUR

Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina

Fue fundador de los colegios Lope de Vega, Alfonso X y Europa, le diagnosticaron esclerosis múltiple con 39 años y fue senador durante dos legislaturas

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:57

Comenta

El docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina falleció este viernes a los 81 años y la misa corpore insepulto tendrá ... lugar este sábado, a partir de las 14 horas, en la iglesia del cementerio de San Gabriel de la capital, según han confirmado a este periódico fuentes consultadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  3. 3

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  4. 4 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  5. 5 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  6. 6

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  7. 7

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  8. 8

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  9. 9 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  10. 10

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina

Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina