La exposición de los restos del metro mostrará la trama urbana de Málaga en el siglo XII Restos arqueológicos árabes en la avenida de Andalucía. / Migue Fernández Un alzado en tres dimensiones permitirá a los visitantes recorrer las calles de manera virtual, junto con las recuperación de las piezas más características del yacimiento IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 24 julio 2019, 13:36

La futura zona expositiva de los restos arqueológicos hallados durante las obras del metro en la avenida de Andalucía mostrará cómo era la trama urbana de Málaga en los siglos XI y XII. El proyecto museológico, sobre el que ya se está trabajando, incluirá las piezas más representativas, con los cimientos de una vivienda (de la que viene informando SUR) como eje principal, y varios elementos del mobiliario, tales como un tramo del pavimento, un pozo, un aljibe y el alcantarillado, entre otras. Además, se podrá acceder al levantamiento digital del alzado completo, que se ha hecho en tres dimensiones, al estilo de 'Google Earth', de manera que los visitantes se podrán pasear virtualmente por el yacimiento.

La delegada de Fomento y Cultura, Carmen Casero, y la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, dieron cuenta esta mañana de la iniciativa, tras el dictamen de ayer que permitirá proseguir con los trabajos del túnel tras levantar los elementos «más representativos», que se encuentran, paradójicamente, en la zona menos visible para los transeúntes, la situada bajo la glorieta de Manuel Alcántara (y no en la avenida de Andalucía, que es el principal foco). El proyecto de conservación y puesta en valor será «muy didáctico», para que, quienes se acerquen a visitarlo, puedan conocer «cómo era Málaga en ese momento de la historia». Casero también puso de relieve que en estos momentos hay dos alternativas posibles para su exhibición: una sala específica dentro de la estación Guadalmedina o en su entorno; o bien en el Museo de la Aduana, pero todavía no se ha tomado una decisión definitiva.

La retirada de las piezas que se van a conservar llevará en torno a dos meses de trabajo y estará a cargo de una empresa especializada en este tipo de tareas. En este impás, el tajo del metro no se parará, sino que seguirá avanzando en otros subtramos y tareas necesarias en la misma zona. Preguntada por la desafección del yacimiento, esto es, el permiso para que se pueda eliminar todo aquello que no se extraiga, Carmen Casero recordó que esta será la primera vez que la Junta conservará una parte de los vestigios, sin estar catalogados como protegidos (bienes de interés cultural), y advirtió de que en otros tramos esta autorización de Cultura fue «del 100%», o sea, que no se conservó nada.

Qué ha aparecido

El dictamen de la Delegación de Cultura de la Junta describe la aparición de varias casas correspondientes al periodo Taifa (siglos XI y XII) como la que se va a rescatar. Son de planta rectangular, y a ellas se accedía a través de un vano que daba paso a un zaguán. Estaban organizadas en torno a un patio central con pavimento de losas de barro y constaban de alberquillas, pozos y alcorques para pequeños jardines y huertos. Estas disponían además de canalizaciones para evacuar sus residuos a las cloacas de la calle. También, se han documentado calzadas públicas con sus pozos y conducciones de pluviales. Varias de estas piezas serán las que se conservarán y se expondrán. Los datos cronológicos sitúan la construcción del arrabal de Attabanim en el siglo XII, con una ocupación del espacio desde el siglo X-XI y su posterior abandono entre el XIII y el XIV.

El documento, al que tuvo acceso este periódico, también advierte de que gran parte de las estructuras exhumadas se encuentran «con un importante grado de erosión o alteración»; y admite que es «incompatible la conservación in situ de las mismas con las obras de interés social general del metro de Málaga». Según el proyecto constructivo en ejecución, en esta zona la afección es «total», ya que se llevará a cabo un rebaje del terreno que supondrá «la eliminación completa de las estructuras exhumadas». La zona se verá afectada tanto por el recinto de la parada como por el túnel de la cola de maniobras (cuartos técnicos, accesos, etc.). Por ello, se considera «incompatible», en los términos del actual diseño constructivo, la construcción del metro con mantener los vestigios en su actual ubicación.