Imagen del doctor Adolfo Díaz. SUR

Los expertos advierten de que el diagnóstico precoz de la displasia de cadera en niños evita la cirugía

Cuanto más tarde se detecta, más complejos y menos efectivos resultan los tratamientos

SUR

Martes, 21 de octubre 2025, 14:21

La displasia de cadera es un trastorno del desarrollo en el que el fémur y el acetábulo no se forman adecuadamente, provocando desde inestabilidad leve ... hasta una completa luxación. Este problema es indoloro al nacer, pero da lugar a «complicaciones futuras, como dolor y artrosis precoz de la cadera, por lo que un diagnóstico y tratamiento precoz es crucial», advierte el doctor Adolfo Díaz, especialista en Traumatología Infantil del Hospital Quirónsalud Málaga.

