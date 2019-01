Excrementos de perros sin recoger en el barrio de la Victoria y Capuchinos Reunión ayer en el parque. COSAS DE LA CIUDAD JOSÉ MANUEL ALDAY Sábado, 12 enero 2019, 10:21

Se queja una ciudadana de la presencia de excrementos de perros en calles del barrio de la Victoria y también de Capuchinos. En su opinión, poco ha cambiado la situación pese a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento últimamente para combatir esta situación. Y ello pese a que, según el Ayuntamiento, la Policía Local viene intensificando la vigilancia relacionada con los perros cuyo perfil genético o ADN no haya sido registrado por sus propietarios en el Registro Municipal, y a que los agentes continúan desarrollando su labor relacionada con dueños o tenedores de animales que les permiten hacer sus necesidades en la vía pública, desentendiéndose posteriormente de la recogida y limpieza. Según los datos ofrecidos, durante el año 2018 se registraron un total de 224 denuncias interpuestas a dueños de perros por no recoger los excrementos de sus animales. Además, el Área de Sostenibilidad Medioambiental inició durante el año 2018 un total de 46 expedientes sancionadores a propietarios que fueron identificados a partir de muestras de excrementos recogidas en la vía pública, cuyo ADN fue determinado y figuraba inscrito en el mencionado censo, según el Ayuntamiento, que ha explicado que aquellos perfiles determinados, pero que no figuran aún en la base de datos, son cruzados con esta semanalmente, en un procedimiento denominado 'rematching' y que resultó positivo en una decena de casos de esos 46.

Además de con las sanciones, el Ayuntamiento continua con la labor para intentar evitar este tipo de conductas que dañan la imagen de la ciudad y afectan a todos los ciudadanos con campañas a nivel preventivo e informativo. Al igual que ocurre con la no inscripción del perfil de ADN, las sanciones a los propietarios contempladas en la Ordenanza Municipal de Convivencia por sorprenderlos dejando las deyecciones de las mascotas en la vía pública o permitiendo que orinen o defequen en aceras o espacios de tránsito oscilan entre los 75 y los 500 euros de multa.

Pese a que se enfrentan a multas, todavía hay quienes no recogen los excrementos de sus mascotas.

Parque de María Luisa: acuerdan un parque canino provisional

El parque de María Luisa dispondrá en unas semanas de un espacio donde los perros puedan estar tras el acuerdo alcanzado entre responsables municipales y los vecinos del distrito de la Carretera de Cádiz que reclamaban un recinto canino en este lugar ante las deficiencias del espacio existente en la actualidad en dicho parque. Se trata de una medida provisional en tanto el Ayuntamiento construye un recinto canino en dicho parque, algo a lo que se ha comprometido el Consistorio, aunque los trámites administrativos no lo harán posible hasta al menos dentro de un año, según explicó ayer a este periódico el concejal del distrito Raúl Jiménez. El acuerdo llega tras diversas protestas de los vecinos, convocados por la plataforma 'Mi mejor amigo', encabezada por Pedro Gil, quienes se habían quejado de la carencia de un recinto canino y denunciaron el mal estado del espacio existente en aquel lugar, por lo que reclamaban «una zona digna de recreo canino en Parque María Luisa». Pedro Gil se mostró ayer «muy contento» con el acuerdo alcanzado mientras se construye el nuevo parque canino.