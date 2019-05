Trinidad Grund, la ajetreada calle del Soho que espera su gran transformación

R. Aparicio

Conocer la ciudad a pedales

Varios son los negocios que ofrecen desde Trinidad Grund la opción de conocer la ciudad a pedales: Prime Rent, Monkey Rent o Málaga Bike Tours by Kay Farrell son algunos ejemplos. En este último se alquilan alrededor de 100 bicicletas diarias. «El ajetreo de turistas es aquí continuo. Cada año se nota más movimiento», explica la encargada del local, Carmen Mata, mientras un matrimonio acaba de elegir su vehículo. Llevan más de cuatro años en la calle en un negocio que crece al alza aunque ahora andan muy preocupados por el bando municipal para controlar los patinetes en el Centro que también les salpica . «Hay restricciones para circular en bici en el Casco histórico que es uno de los lugares obviamente más demandados. Esperamos que nuestra actividad no se vea afectada», indica. Por el momento, el Ayuntamiento ha decidido avisar, que no multar, a los grupos de turistas en bici (lea la información aquí) . Foto : Carmen Mata, encargada del establecimiento y Andrés Gutiérrez, mecánico.