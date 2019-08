Una estación ficticia en Puerta Blanca Imagen tomada por Antonio el pasado domingo a las 10:19 horas Cosas de la Ciudad Vecinos denuncian «los ruidos y temblores» que generan los autobuses de la Línea 3 PABLO EMILIO ZORRILLA Málaga Domingo, 11 agosto 2019, 14:07

Desde el verano de 2016, Antonio Carrera Blanco, presidente y portavoz de la comunidad del edificio de la Avenida Gregorio Diego, número 33, ha expresado a la Junta Municipal de Distrito nº 7 (Carretera de Cádiz), Policía Local, EMT y al Defensor del Pueblo Andaluz, que autobuses de la Línea 3 (Puerta Blanca-Olías) «suelen parar con el motor en marcha durante bastante tiempo y a cualquier hora ocupando permanentemente el carril derecho de la calle Camino del Pato, a la altura del número 17, y sin poner las luces de emergencia para señalizar su detención, además, no pueden estacionar porque no hay ninguna parada y existe una señal de prohibición para cualquier vehículo en el lugar de la incidencia», según alegaba en una denuncia interpuesta a la empresa malagueña a principios del año pasado. La EMT le contestó que había «reforzado la comunicación con los conductores de la Línea 3, recordándoles que el lugar de regulación, en caso de necesitarse, es la cabecera de la línea», pero las incidencias siguieron ocurriendo de igual forma. Por otra parte, el Ayuntamiento ha expresado a este periódico que se han reunido varias veces con la empresa de transporte para solventar el problema, pero Antonio Carrera asegura que ha realizado numerosas quejas a diversos organismos competentes y que estos no han comparecido. Su preocupación persiste actualmente debido a «los ruidos y temblores que genera el vehículo», que se suman al sonido de los coches al tocar el claxon por el tráfico originado en el carril. Comenta que ya está acostumbrado tras «tantos años de lucha», pero que necesita una solución y «el perdón de los responsables». Desde la EMT, subrayan no haber tenido noticias del hecho desde hace más de un año, pese a que Carrera ha seguido reclamando una solución continuamente a organismos municipales competentes, por última vez el pasado domingo, según afirma. La empresa de tranportes reconoce que «la parada se produce en un lugar indebido» y que lo comunicará a los conductores, como ya hicieron en otras ocasiones. La pugna continúa sin resultado aparente, según Antonio Carrera, porque su barrio «no existe».

