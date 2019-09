EN LA ESPIRAL DE LAS REPETICIONES ELECTORALES Sobres para introducir el voto. :: Sur Los partidos en la provincia se debaten entre fingir normalidad y preparar unas elecciones, que elevarían la tensión por la configuración de nuevas listas Domingo, 15 septiembre 2019, 01:15

«H a ganado el futuro, ha perdido el pasado», exclamó Pedro Sánchez a sus seguidores en el momento de su mayor triunfo. Fue el 28 de abril, en una noche electoral para la memoria. Por primera vez en once años, Sánchez había llevado al PSOE a ser el partido más votado y a formar el grupo mayoritario en el Congreso, doblando en diputados a sus perseguidores. Todo apuntaba a una investidura, pero el pasado ha vuelto. Un pasado en el que ni la derecha ni la izquierda moderada han sido capaces de ofrecer una estabilidad duradera al país. Un pasado de políticos que no saben o no quieren ponerse de acuerdo de ninguna de las maneras. Al final, siempre se repiten las elecciones generales. Así, hasta el próximo bloqueo y la siguiente convocatoria si la cordura no lo impide.

España vuelve a encontrase en esa misma espiral, desde que el lunes se abortaran de manera abrupta las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. En esa espiral se encuentran también los partidos de la provincia, obligados a activar el modo electoral. Otra vez. El arranque de este curso político en Málaga ha sido a ralentí, sin hechos de gran calado más allá de la habitual sonorización que ofrecen las ruedas de prensa con las que los partidos cubren su expediente, quitando el sobresalto de la crisis de la listerioris, que ha servido para nutrir un mes de agosto que en el que por norma escasean los huesos para hacer un buen caldo. La amenaza de la repetición electoral sobrevolaba hasta este lunes, pero ahora ha descendido a la tierra. El 10 de noviembre sería el día para acudir de nuevo a las urnas. Una fecha como símbolo de la incapacidad de la clase política para llegar a acuerdos.

Ante este escenario, con el que se trabaja ya en la provincia de Málaga, los dirigentes de los partidos han coincidido en expresar que afrontan las nuevas elecciones «sin miedo». En confianza admiten, sin embargo, que no saben muy bien cómo van a volver a salir a la calle para pedir el voto a una ciudadanía en estado de hartazgo. Sendos diputados malagueños, uno del PSOE y otro del PP, han deslizado esta semana que hay algo de «osadía» en esto montar una nueva campaña electoral. Minimizar el número de actos en la medida de lo posible, aseguran, sería una buena idea. Una intención que no se corresponderá con la realidad. Aunque el periodo de la captación del voto se comprimiría a una semana por una modificación en la ley electoral aprobada en 2016, estamos ante el serio riesgo de asistir a una precampaña electoral de casi dos meses. Los partidos no necesitan mucho espacio para desplegar sus mensajes y si el Rey disuelve las Cortes Generales el próximo 23 de septiembre será el inicio de la sonorización electoral. «Será la precampaña más larga que recuerda», asegura un destacado miembro del PP de Málaga y reconoce que hace tiempo que en el partido se lleva trabajando con un hipotético calendario electoral. «La idea es que muchos actos coincidan ya con el sábado para aprovecharlos como actos electorales», señala el mismo. Dentro de este concepto entran la Convención Económica que se celebrará este mes. Pero el partido también convocará una Intermunicipal y una Interparlamentaria. Encuentros que no estaban previstos, pero que ahora servirán para darle el máximo protagonismo a Pablo Casado. En estos actos también estará Pablo Montesinos. El flamante vicesecretario de comunicación del PP ha estado esta semana en dos actos en Málaga, después de unas semanas en las que su exposición pública en la provincia ha menguado. Esta semana ha mantenido en Madrid una reunión con responsables del PP de Málaga para ver cómo invertir esta situación e intensificar de nuevo su presencia, sobre todo, en la capital. La idea es que tenga un acto como mínimo por semana. «Si pueden ser dos, mejor», añade un colaborador de su confianza. Montesinos encabezó la lista del PP de Málaga el 28-A como número uno. En público se ciñe al manual de estilo de ponerse a disposición del partido, pero fuentes del PP de Málaga confirman que «su deseo firme es ser otra vez cabeza de lista si hay una repetición electoral». En principio, la idea que se barajaría es la de repetir con los mismos nombres. Montesinos de uno y Carolina España de dos. Mario Cortés iría de tres y tendría la oportunidad de entrar en el Congreso, después de ser uno de los grandes damnificados en las generales de abril.

En el PSOE de Málaga la situación es curiosa. De puertas para fuera se demuestra plena confianza en las decisiones que toma Sánchez. Pero de puertas para dentro existe el temor de saberse el que más tiene que perder. Hay inquietud. Con cuatro diputados y tres senadores, los socialistas juegan como mucho a igualar los anteriores resultados. Tampoco se esperan cambios en las listas del PSOE de Málaga. Movilizar otra vez el voto de un electorado de izquierdas muy decepcionado será un reto mayúsculo. «Soy consciente», dice un diputado socialista de Málaga y reconoce que la política española se ha convertido en un laberinto irritante para el ciudadano. En Cs, el panorama tampoco invita a pensar en cambios. Guillermo Díaz se ha consolidado y ya forma parte de la ejecutiva ampliada de Albert Rivera. Repetiría como número uno junto a Irene Rivera. La designación sería por vía directa. Ni hay tiempo ni ya hay devoción por las primarias como antes. En Unidas Podemos existe temor a perder el segundo escaño que consiguió Eva García Sempere. En Vox, nadie da garantías a Patricia Rueda. El futuro es un pasado que suena a repetido.