Espacios con otra imagen

Miércoles, 23 enero 2019

La nueva zona verde creada delante de la Casa del Sagrado Corazón (Cottolengo), en el Paseo Marítimo Antonio Machado, en el distrito de Carretera de Cádiz, de la que ya nos hicimos eco días pasados, es una de las actuaciones que últimamente viene realizando el Ayuntamiento en diferentes puntos de la ciudad en un intento por cambiar la imagen de zonas degradadas. El concejal delegado de Sostenibilidad Medioambiental, José del Río, acompañado por el edil del distrito de Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, presentó ayer esta nueva zona verde, que ha supuesto una inversión de 200.000 euros. Según informó ayer el Ayuntamiento, el Servicio de Parques y Jardines se ha encargado de las obras correspondientes para llevar a cabo el ajardinamiento de la zona. Así, el jardín ha quedado dividido en dos zonas, la situada hacia el Oeste, constituida por un perímetro de pradera que se transforma progresivamente en un monte mediterráneo, a través del empleo de diversas plantas aromáticas (salvias, lavandas, tomillos, romero) y arbustivas presentes en el sotobosque mediterráneo (mirto, lentisco, jaras), con un estrato arbóreo conformado por encinas, alcornoques, pinos y granados. Y la superficie que queda al Este del camino, que ha quedado constituida por la conjugación de una amplia diversidad de especies de crasas y suculentas combinadas con áridos de distinta granulometría y colorido.

Además, el Servicio de Parques y Jardines del Área de Sostenibilidad Medioambiental ha invertido en las últimas semanas un total de 58.443 euros en el acondicionamiento de distintos parterres de la ciudad sin acceso a agua potable con tratamiento de xerojardinería.

Estos proyectos se sitúan en el paseo de Salvador Rueda (distrito Málaga Este), calle Mariscal y calle Jorge Lamothe (distrito Centro) y calle Jerez Perchet (distrito Ciudad Jardín). En todos ellos se ha procedido a desbrozar y limpiar el terreno, demoler el pavimento de hormigón existente, colocar una malla de polipropileno y plantación de diversas plantas crasas, que ayudan a ofrecer una imagen mucho más estética de estos espacios.

Fuente sin agua.

Plaza de Bailén: entorno descuidado

La imagen de abandono y suciedad que ofrece la plaza de Bailén ha sido denunciada por Iván González, del partido Libres. Tras una visita a la avenida Barcelona, los representantes de esta formación comprobaron in situ el avanzado grado de suciedad que presenta ese entorno. «Las palmeras sin podar, que estamos viendo, son un claro signo de la mala gestión que se está haciendo desde la dirección de Parques y Jardines. La fuente que hay en la plaza ya no tiene el esplendor que tenía cuando yo era pequeño. Al pasear los pies se te quedan pegados al suelo por culpa de la suciedad acumulada durante meses, ya que no se baldea con cierta periodicidad. A la misma vez que la suciedad de los bancos tampoco invitan a sentarse para poder disfrutar de la plaza. Esto es lo que tenemos lamentablemente en Málaga, una ciudad en la que los pequeños detalles han dejado de cuidarse, principalmente en materia de higiene y limpieza», denunció el candidato a la alcaldía de Libres, que nació en la avenida de Barcelona, se crió en el entorno de La Trinidad y que culpa del abandono al equipo de Gobierno municipal.