La escala de bomberos para rescates en altura vuelve a estar operativa Autoescala con el brazo articulado de hasta 42 metros de altura, en el parque de Teatinos. / Sur El brazo articulado de 42 metros lleva varios días fuera de servicio debido a una continua pérdida de aceite en el sistema hidráulico FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Miércoles, 24 abril 2019, 17:59

La escala de los bomberos de Málaga que permite alcanzar los 42 metros de altura (13 plantas) vuelve a estar operativa tras varios días fuera de servicio. Desde que el pasado noviembre se reincorporó a la flota tras más de tres años en el dique seco por una avería, el brazo articulado adquirido en 2005 ha seguido dando problemas. El último, una pérdida de aceite detectada hace unos días en el sistema hidráulico de la cesta, que se volvió a repetir y que obligó a retirar el vehículo del servicio. Tras una revisión más exhaustiva, se ha comprobado que se trataba de una válvula que no estaba bien sujeta, por lo que de momento se da por reparado, según han informado desde el Área de Seguridad.

Desde el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) insisten en que han sido ya varias las ocasiones en las que el brazo articulado ha registrado alguna incidencia desde que fue reparado en Italia (130.000 euros), de ahí que se haya optado por retirarlo ante la falta de garantías. Algo que no es nuevo en este vehículo que costó 900.000 euros y que empezó a dar problemas en 2014 hasta que en agosto de 2015 dejó de estar operativo.

Y no se encargó su arreglo hasta la polémica tras el trágico incendio que en abril de 2017 se registró en un octavo piso de Ciudad Jardín en el que un hombre falleció mientras su madre octogenaria tuvo que ser rescatada por la terraza con ayuda de una escala ante las dificultades para acceder por la puerta. Según alertaron los bomberos, si el suceso se hubiera producido dos plantas más arriba el rescate habría sido prácticamente imposible. Una circunstancia que afecta a los 1.158 edificios de viviendas de diez o más plantas que hay en la ciudad, ya que no son completamente evacuables desde el exterior porque el resto de escalas no superan los 32 metros (9 plantas).