Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la unidad, hace una semana. Marilú Báez

Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz

El ECMO Pediátrico, una unidad de protocolo para niños en situación crítica, se desplazó a Extremadura para atender a la pequeña «en situación extrema» con problemas respiratorios agudos

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

Hace unos meses que el Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional Universitario, fue designado por el Ministerio de Sanidad como uno de ... los tres centros de referencia nacional (CSUR) para el transporte entre hospitales de niños o bebés que requieran soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Y justo este fin de semana, este equipo del Materno se ha estrenado con una situación de fracaso respiratorio de una niña de dos años de Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  4. 4 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  8. 8 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  9. 9 'Claudia' se despedirá este domingo de Málaga con posibles chubascos débiles
  10. 10 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de mañana a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz

Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz