Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz

Hace unos meses que el Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional Universitario, fue designado por el Ministerio de Sanidad como uno de ... los tres centros de referencia nacional (CSUR) para el transporte entre hospitales de niños o bebés que requieran soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Y justo este fin de semana, este equipo del Materno se ha estrenado con una situación de fracaso respiratorio de una niña de dos años de Badajoz.

Este caso lo detalló el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una rueda de prensa en Málaga este domingo. «La unidad, tanto del equipo del Regional como del 061, se desplazó en un equipo integrado a Badajoz para atender a la pequeña. El traslado ha culminado con la llegada de los médicos a las siete de la mañana», detalló el consejero.

La niña atendida se encuentra «estable» en la UCI tras recibir la atención del equipo malagueño con el protocolo ECMO Pediátrico

La situación actual de la niña de dos años, según informó Sanz, es «estable» aunque se encuentra en la UCI. «Se le aplicó la conexión de bomba extracorporeal del equipo de ECMO con una situación satisfactoria en una situación extrema», concretó. También quiso felicitar a «todos los compañeros» que han participado en este dispositivo: «Ha sido la primera activación ya como CSUR, nos sentimos muy orgullosos de ser un centro de referencia en España».

«Este equipo puede llegar a salvar más del 84% de la vida de los pequeños; un porcentaje que, en otros casos, hubiera llevado a las mortandades de todos esos pequeños», señaló Antonio Sanz. Los otros dos centros especializados como CSUR en España son el 12 de Octubre de Madrid y el Vall d'Hebron de Barcelona.

Único en Andalucía

El de Málaga es el único hospital que puede trasladar a pacientes en este estado en Andalucía, Murcia, Alicante, Badajoz, Ceuta y Melilla. Son 14 los hospitales españoles que disponen de terapia ECMO pediátrica, de los que tres están en Andalucía: el Reina Sofía, el Virgen del Rocío y el Regional de Málaga, aunque sólo el Materno puede acometer la coordinación de estos traslados en su área geográfica.

Desde 2017, el Hospital Regional (el Materno) ha realizado 21 transportes ECMO desde otros centros, de los que 19 han sido de tipo primario (el equipo se desplaza al hospital de origen, inicia la ECMO y traslada al menor). Estos transportes se han efectuado tanto en hospitales andaluces como en comunidades alejadas como Castilla y León y Extremadura.

La técnica ECMO es un soporte vital que sustituye temporalmente las funciones cardíacas y/o pulmonares en pacientes con fallo multiorgánico reversible. Es una intervención altamente compleja, que exige equipos multidisciplinares, infraestructura técnica avanzada y capacidad de respuesta inmediata.